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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Доктор политических наук: «Лукашенко уже даже не пытается понравиться большинству»

Ставка была сделана прямо на силу и репрессии.


Директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич на Радио Свобода (пер. ex-press.by ) — об особенностях кампании-2020.

О силовом пути в этой президентской кампании

— Здесь два момента. Во-первых, мы наблюдаем провал на многих направлениях внутри самой системы, в том числе по линии спецслужб. Отход от либерализации начался в Беларуси примерно два года назад. Рубежом были местные выборы в 2018-м. Система все больше закрывалась. В результате они заранее не просчитали ни Тихоновского, ни Бабарико, информационно полностью перестали попадать в настроения населения.

Во-вторых, власть просто ленится играть сложнее. У меня такое ощущение, когда я смотрю на выступления Лукашенко: раньше он пытался понравиться большинству, выбирал фразы, риторику — а теперь как-то ленится работать в этом направлении, подстраиваться под аудиторию. Ставка была сделана прямо на силу и репрессии. Хотя было много других механизмов, которые можно было использовать в течение этой кампании.

И это будет иметь явные негативные последствия, которых система должна была бы избегать всеми средствами.

О последствиях нынешних действий

— Все складывается очень плохо. Парадокс ситуации в том, что это все очень легко предугадать, настолько это очевидно. Шаги власти во время этой кампании однозначно приведут к определенной внешнеполитической изоляции, по крайней мере временной. Неизвестно, какие формы приобретет реакция Запада — или санкции, или просто ограничение сотрудничества — но все идет к тому, что эта реакция вынуждена быть достаточно жесткой.

То, над чем работали последние 6 лет в отношениях с Западом, полностью уничтожено. И это будет иметь очень серьезные экономические последствия. Нормализация отношений с Западом могла принести доступ к определенным финансовым ресурсам. Сейчас все это усложняется, эти потери будут ощутимыми.

Нанесен глубокий вред бизнес-климату, благоприятной среде для привлечения инвестиций в страну. Очень заметным звонком стало введение временной администрации в «Белгазпромбанке».
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