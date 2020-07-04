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Очередной памятник Назарбаеву открыт в столице Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, сообщила пресс-служба главы государства.


Памятник установлен в Национальном университете обороны. По словам Токаева, это является "глубоко символичным актом", поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом первого президента, пишет interfax.by

Накануне пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции. 6 июля Назарбаеву исполнится 80 лет.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта минувшего года объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к Токаеву, который до этого был председателем сената республики. В начале апреля Токаев объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов 9 июня. На них он одержал победу, набрав 70,96% голосов избирателей.
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