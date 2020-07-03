ОМОН жестко разогнал «хлопающую колонну» в Бресте
Задержаниями закончилась несанкционированная акция солидарности, которая прошла 3 июля в Бресте.
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Около 18.00 участники акции собрались возле сцены у театра эстрады в городском парке, где проходил праздничный концерт ко Дню независимости.
Примерно в 18.15 ОМОН уже задержал первого человека. Милиционеры подошли к компании молодых людей, которые сидели на лавочке возле сцены, вывели одного из парней и усадили его в микроавтобус, припаркованный на улице Леваневского, пишет tut.by.
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Примерно в 18.45 участники акции ушли от сцены и собрались у входа в городской парк. Там они простояли до 19.20, а затем колонной пошли по улице Ленина. В шествии участвовало около 50 человек. Люди не выкрикивали лозунгов. Они шли и хлопали в ладоши. Из-за этого даже на время перекрывали улицу Ленина, пишут интернет-пользователи.
Колонна перешла перекресток с улицей Мицкевича и пошла дальше в направлении Гоголя. Возле магазина «Винарь» к колонне подъехали несколько микроавтобусов. Из них выбежали сотрудники ОМОНа и задержали пятерых человек.
На этом видео, которое было размещено в группе социальной сети «ВКонтакте» «Опасный Брест», можно увидеть сам процесс задержания.
Часть участников акции после этого пошла дальше по улице Ленина. Остальные вернулись на улицу Мицкевича и рассеялись по дворам и соседним улицам.
После этого микроавтобусы ОМОНа кружили по кварталу, не давая людям собраться в большие группы.
По предварительной информации, за время акции задержали шесть человек. Куда их доставили — сейчас уточняется.
21:44 03/07/2020
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