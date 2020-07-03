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Конгресс за независимость: Главная угроза независимости – ее «гарант»

Снова Лукашенко в тайне от своих сограждан ведёт переговоры с главой РФ, на сей раз - вокруг признания Россией легитимности переизбрания белорусского правителя на последующий президентский срок.

Конгресс за независимость: Главная угроза независимости – ее «гарант»
Всебелорусский Конгресс за независимость выступил с заявлением по поводу очередного раунда игр вокруг «пакта Лукашенко-Путин».

Оргкомитет считает, что перенос Дня независимости с 27 июля на 3 июля «нужно было Лукашенко для подчинения молодого суверенного государства, белорусского народа имперскому прошлому СССР, интеграции с Россией и укрепления режима личной власти». И призывает «всех патриотов Беларуси, всех демократически мыслящих людей в Беларуси и за её рубежом достойно отпраздновать 27 июля тридцатилетний юбилей Независимости Беларуси. При этом мы с пониманием относимся к дате 3 июля, которая останется памятным днём в национальной истории, особенно для минчан, в честь освобождения в 1944 году столицы Беларуси от немецко-фашистских оккупантов». 

Оргкомитет Конгресса отмечает, что в нынешнем году парад 9 мая в Минске прошёл ещё и в ущерб здоровью белорусских граждан – во время страшной эпидемии коронавируса, в условиях, которые прозвали «пиром во время чумы». 

«Ни в одной стране мира официальная власть так легкомысленно не отнеслась к охране здоровья своих сограждан от последствий смертоносного вируса, как с подачи Александра Лукашенко в белорусском государстве. Границ Республики Беларусь власть не закрывала (от нас их закрыли страны-соседи), не ввела  ограничительных мер, близких к карантину, а официальной статистике инфицированных и умерших от коронавируса в стране не верит никто. 

Безопасность здоровья нации подчинили задачам экономики и переизбрания на пост президента Лукашенко, который уже поспешил заявить о победе над вирусом «нашей системы здравоохранения», - говорится в заявлении.

Конгресс на разделяет «праздничных посланий официального Минска в сторону России, где кремлёвский властитель своими поправками изменил Основной закон РФ, подобно тому, как в 1996г. такой же антиконституционный переворот совершил А.Лукашенко». 

- В деле защиты от кремлёвской агрессии наш народ не может в полной мере рассчитывать на нынешнего президента, который по ст. 79 Конституции Беларуси обязан «принимать меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности».  Лукашенко с первых дней своего правления вёл политику интеграции с РФ, в ущерб белорусскому суверенитету строил «союзное государство РФ и Беларуси», вынашивая планы занять высший пост объединённого государства, - отмечается в заявлении.

Оргкомитет напоминает, что в декабре 2019 года процесс «углубления интеграции» с РФ, «игры в дорожные карты» привели к тому, что суверенитет Республики Беларусь был на грани ликвидации. 

-И вот снова Лукашенко в тайне от своих сограждан ведёт переговоры с главой РФ, дающие основание полагать, что белорусская независимость лежит бумажкой на кремлёвском столе.  На сей раз заключение «пакта Путина-Лукашенко» идёт вокруг признания Россией легитимности переизбрания белорусского правителя на последующий президентский срок. Между тем с 1996 года ни одни выборы в Беларуси не были признаны международным сообществом  честными, открытыми, соответствующими стандартам ОБСЕ, - отмечает оргкомитет Конгресса. - Сложившееся в нашей стране положение позволяет утверждать, что главная угроза белорусской демократии и суверенитету – её «гарант», бессрочно занимающий пост президента. Авторитарный правитель, идущий на свой шестой с половиной срок, публично напомнил согражданам о возможном брутальном применении оружия против тысяч мирных демонстрантов.


Оргкомитет Конгресса призывает всех граждан Беларуси, включая должностных лиц гражданских ведомств и силовых служб, «не исполнять неправовые законы и приказы, которые могут привести к жертвам среди мирных граждан Беларуси». 
Оргкомитет отмечает, что «в ходе текущих «президентских выборов» весь комплекс нарушений норм национального, включая избирательное, законодательства и международного права уже привели к недействительности этих выборов. Любые решения, которые примет после 9 августа гражданин Лукашенко А.Г., в особенности в отношении национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь, не должны иметь официальной юридической силы для граждан Беларуси и всего мирового сообщества».
«Белорусский партизан»
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