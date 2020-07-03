Штаб Цепкало опубликовал инструкции по защите подписей





Представители штаба сообщают, что за месяц было собрано 212 тысяч подписей, в то время как изначально планировалось собрать около 120 тысяч. После проверки 160 тысяч из собранного количества были переданы в ЦИК.





«К нашему большому сожалению и удивлению, большинство подписей было просто аннулировано», — пишут представители команды потенциального кандидата, заявляя о решимости защитить каждую подпись.





«Нашей командой разработан четкий алгоритм, с помощью которого вы можете верифицировать вашу подпись, подтвердить что вы есть, доказать себе и всей стране, что нас на самом деле очень очень много», — пишется на сайте.





Поставивших подпись за Валерия Цепкало просят связаться со штабом через сайт, Telegram или Viber-бота, заполнив форму обратной связи.





«По мере поступления официальных данных из избирательных комиссий, мы сообщим была ли ваша подпись принята, либо забракована. В случае, если ваша подпись была признана недействительной, наш штаб передаст вам инструкцию для дальнейших действий и восстановления справедливости», — сообщается на сайте кандидата.









Напомним, что Валерий Цепкало сдал в избиркомы около 160 тысяч подписей. Из них были признаны достоверными меньше половины — 75 249 подписей. Таким образом, Цепкало не набирает 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты, однако пообещал, что будет бороться за каждую подпись.





На днях команда направила запросы в избирательные комиссии, чтобы получить акты выбраковки подписей, и намерена оспаривать признание части подписей недостоверными после ознакомления с этими документами.





Документы для регистрации в кандидаты в президенты подали Светлана Тихановская, Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Валерий Цепкало, Сергей Черечень и Александр Лукашенко. Заявления об их регистрации ЦИК рассмотрит с 5 по 14 июля.



