Модель и блогерка: девушку рядом с Лукашенко зовут Катя
Девушка, которая находилась на трибуне вместе с Александром Лукашенко во время его выступления на площади Победы по случаю Дня Независимости, запомнилась многим, кто смотрел прямую трансляцию.
Ее зовут Екатерина Гуменюк, она из Пинска и ей только что исполнилось 22 года.
Екатерина в этом году закончила Минский государственный лингвистический университет и участвовала в бале выпускников во Дворце Независимости.
Екатерина Гуменюк. Фото: @ekaterina__gumenyuk
В интервью для citydog.by она называла себя моделью и блогеркой.
«Я учусь в МГЛУ на факультете английского языка. Люблю языки, потому что мне они даются легко, сейчас учу китайский и английский и мечтаю много путешествовать. Основная мечта – побывать в Китае. В свободное время подрабатываю моделью уже на протяжении лет пяти, со школы», — рассказала она изданию в апреле прошлого года.
Надо отметить, что Катерина очень похожа на депутата Палаты представителей Марию Василевич.
20:25 03/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение