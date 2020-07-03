Модель и блогерка: девушку рядом с Лукашенко зовут Катя

Ее зовут Екатерина Гуменюк, она из Пинска и ей только что исполнилось 22 года.

Екатерина в этом году закончила Минский государственный лингвистический университет и участвовала в бале выпускников во Дворце Независимости.

Екатерина Гуменюк. Фото: @ekaterina__gumenyuk





В интервью для citydog.by она называла себя моделью и блогеркой.





«Я учусь в МГЛУ на факультете английского языка. Люблю языки, потому что мне они даются легко, сейчас учу китайский и английский и мечтаю много путешествовать. Основная мечта – побывать в Китае. В свободное время подрабатываю моделью уже на протяжении лет пяти, со школы», — рассказала она изданию в апреле прошлого года.





Надо отметить, что Катерина очень похожа на депутата Палаты представителей Марию Василевич.