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Соперники Лукашенко создадут для него проблемы, если снимутся с выборов

«Для него крайне важно не допустить безальтернативных выборов».

Соперники Лукашенко создадут для него проблемы, если снимутся с выборов
Президентские выборы проходят в Беларуси по непредсказуемому сценарию. Регистрация кандидатов в президенты должна завершиться до 14 июля, но после проверки собранных подписей из президентской гонки, по всей видимости, вычеркивают одного из основных альтернативных претендентов – Валерия Цепкало.
По мнению ЦИКа, проблем пока нет у Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Сергея Черечня.

UDF.BY поинтересовался у экспертов, чем может завершиться процедура регистрации кандидатов в президенты.

«С прагматической точки зрения для властей есть смысл оставить Бабарико в избирательном бюллетене»


Руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров отметил, что пока трудно понять, какой логикой руководствуются власти в отношении альтернативных претендентов.

«Например, по поводу Бабарико. Думаю, с прагматической точки зрения для властей есть смысл оставить его в избирательном бюллетене и довести разрешение ситуации до так называемых выборов. Это позволило бы сохранить видимость легитимности избирательного процесса. Но ведь мы не знаем, как власти оценивают ситуацию, какие у них социологические данные относительно перспектив развития протестных настроений», – сказал Егоров.

Вполне возможно, что, опасаясь роста протестных настроений и того, что штаб Бабарико окажется в состоянии выйти из кризиса и восстановить взрывной рост популярности своего кандидата, власти придут к обратному решению.

«И найдут причины снять его с выборов. Например, при проверке декларации о доходах и имуществе», – отметил политолог.

Почему к дальнейшему участию в выборах после проверки собранных подписей допустили не одного или двух, а сразу трех претендентов, которых некоторые поспешили записать в спарринг-партнеры Лукашенко?

«Логика простая: чем больше альтернативных кандидатов – тем проще размазывать голоса избирателей среди них», – сказал Егоров.

В чем для политолога теперь заключается главная интрига проходящих президентских выборов?

«Будет ли солидарное снятие альтернативных кандидатов с выборов, что создаст проблемы для власти. Если этого не произойдет, то, вероятно, кампания будет развиваться по стандартному сценарию руководства страны», – полагает Егоров.

«Лукашенко крайне важно не допустить безальтернативных выборов»


Директор аналитического центра EAST (Варшава) Андрей Елисеев отметил, что Бабарико могут снять с выборов, несмотря на то, что ЦИК заявил, что он смог собрать необходимое количество подписей для регистрации кандидатом.

«Допускаю, что Бабарико могут не допустить на более позднем этапе, ссылаясь на проблемы с декларированием имущества и доходов. Или учитывая текущие уголовные дела – даже несмотря на отсутствие соответствующего судебного решения по ним», – сказал Елисеев.

Почему власти решили оставить в президентской гонке Канопацкую, Дмитриева и Черечня, в способности которых собрать реальные 100 тысяч подписей многие сомневались?

«Для подстраховки, если кто-то из них примет решение о снятии с выборов. Лукашенко крайне важно не допустить безальтернативных выборов – это очень сильная делегитимизация», – отметил Елисеев.

Директор аналитического центра EAST (Варшава) перечислил интриги, которые таит для него оставшаяся часть президентской кампании.

«Основные интриги, пусть некоторые и весьма маловероятные: снимутся ли все кандидаты с выборов, смогут ли основные претенденты на президентский пост договориться о какой-то общей стратегии. А также – не возникнет ли вдруг ситуация неподконтрольности, в связи с которой Лукашенко решит перенести выборы через объявление чрезвычайной ситуации. И, конечно же, вопрос нормализации отношений и большой пакетной договоренности Лукашенко с Путиным – будет ли она достигнута до выборов», – сказал Елисеев.
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