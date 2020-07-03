Надежда Савченко обратилась к Александру Лукашенко

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Савченко поздравила Лукашенко и весь белорусский народ с официальным Днем независимости Беларуси и пожелала мира, независимости и процветания. По ее словам, она не хочет лезть во внутренние дела соседней страны, однако «нельзя оставаться равнодушным, когда в доме у соседа пожар», пишет TUT.BY





«Наивысшее достижение лидера — уметь взрастить себе достойную замену и вовремя передать власть, чтобы еще успеть проконтролировать верность пути в будущее своего государства», — пишет Савченко. По ее мнению, украинские вожди на такую самоотверженную любовь к своей стране оказались неспособны, поэтому в Украине идет война.





«Я обращаюсь к вам, Александр Григорьевич, как политузник в России и в Украине. Мне пришлось дважды пройти этот путь. И я знаю о нарушениях прав человека не понаслышке. Я прошу вас, Александр Григорьевич, освободить из заключения людей, которые признаны белорусскими правозащитниками и мировым сообществом узниками совести», — пишет Савченко.









Дальше она приводит список из 24 человек, которых признали политзаключенными правозащитники. В их числе — Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Павел Северинец и другие.





«Эти люди никогда не будут согласны с вашим мнением, и они будут не одиноки, их поддержат многие в вашей стране. Но оставить людям пространство в стране на их мнение нужно. Лучше иметь открытую оппозицию, чем кулуарные интриги и нож в спине от соседей».

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