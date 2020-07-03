Эксперт: Многие сейчас говорят о Площади, но это – самая последняя инстанция
Эксперт по коммуникациям считает, что в системе белорусской пропаганды появились две трещины.
– Очень важно понимать, что Центральная избирательная комиссия – это неотъемлемая часть белорусской пропаганды, – пишет эксперт по коммуникациям Александр Мазуркин. – Она посылает очень важный месседж, что Лукашенко – это президент из народа, для народа, что он – народный президент.
Поэтому последние 26 лет ему выставляли такие цифры, которые доказывали эту коммуникационную основу. Не стоит ожидать и в этот раз, что комиссия будет честно считать голоса.
Те два миллиона подписей, которые написали сейчас Лукашенко не взяты просто из головы. Обычно такие цифры согласовываются – и довольно рано, еще до начала избирательного процесса. Будьте уверены, что и идеологи, и политтехнологи, и сам Лукашенко сидели и договаривались об этой цифре.
Давайте посчитаем, сколько человек работает в государственном секторе Беларуси. Если мы суммируем людей, которые работают в здравоохранении, в системе образования, в обороне, в системе правопорядка и которые работают на государственных предприятиях, то мы получим цифру, близкую к двум миллионам человек.
Идеологи посылают очень четкий сигнал этим людям: что народный президент должен получить голоса всех, кто работает в государственном секторе Беларуси.
Как же можно победить в этой ситуации? Победить можно только через массированное общественное давление. Это не просто сидеть в Фейсбуке и писать статусы о том, как мы недовольны Лукашенко. Общественное давление – это когда мы показываем, как нас много. И что мы участвуем в этом процессе вопреки всему.
И тогда возможно сделать так, чтобы в системе начали происходить сбои. А когда начинают происходить сбои, то внутри системы начинают сомневаться люди. И несправедливость этой системы становится очевидной огромному числу людей, которые раньше были лояльны режиму.
Первый сбой, который произошел, это государственные телеканалы. Государственная пропаганда не ожидала, что журналисты в таком количестве начнут высказываться против режима. Естественно, руководство каналов снимает их передачи, увольняет… Но трещина есть.
Второй сбой – это непосредственно ЦИК. Система оказалась неготовой к тому, что столько кандидатов соберет такое большое количество подписей за такое малое время. И это стало прямо противоречить нарративу, что Лукашенко народный президент. Как так, собрали более миллиона подписей какие-то альтернативные кандидаты?
В сложившейся ситуации режиму ничего не оставалось, как пытаться сделать эти подписи недействительными. И показать населению, мол, на самом деле эти кандидаты совсем уж и не народные.
Но, как мы видим, в этих условиях избирательные комиссии не работают слаженно. И те разнарядки, которые пустили на места – чьи подписи признать действительными, а чьи не признать – их исполнение очень сильно разнится в разных регионах… Разные результаты получились даже разных районах одного города – как, например, в Минске. Этот факт, как и то, что некоторые кандидаты получили больше подписей, чем сами их сдали – все это результат сбоя в системе.
Сейчас коммуникационная стратегия всех нас, белорусов, должна быть направлена на то, чтобы продолжать оказывать массированное общественное давление. Его можно оказывать только при активном участии в избирательном процессе.
Наша задача – показать системе, что мы готовы участвовать в этом процессе несмотря ни на что. И говорить о том, что мы не согласны. Я понимаю, что многие сейчас говорят о Площади, но это – самая последняя инстанция. Сейчас очень важно показать всем тем, кто работает в этой системе, что нас очень много. И тогда система начнет давать сильные сбои.
Те люди, которые работают в государственной системе, должны понять, что они ответственны за то, что происходит в стране. Они считают голоса, работают в правоохранительных органах, в судах. Важно сделать так, чтобы они чувствовали, что на них лежит эта ответственность.
Например, если вашу подпись признали недействительной, подайте на обжалование. Если вас не приняли в комиссию, подайте в суд. Если 15 тысяч человек одновременно пошлет жалобы и обжалования, то представьте, какой прессинг это окажет на систему.
Или если вдруг кого-то заставляют голосовать досрочно, угрожая потерей работы, рассказывайте об этом. Если вас будет очень много, особенно это касается жителей регионов, где просто некому работать, то уволить всех просто никто не сможет.
19:52 03/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение