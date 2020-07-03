– Очень важно понимать, что Центральная избирательная комиссия – это неотъемлемая часть белорусской пропаганды, – пишет эксперт по коммуникациям Александр Мазуркин. – Она посылает очень важный месседж, что Лукашенко – это президент из народа, для народа, что он – народный президент.





Поэтому последние 26 лет ему выставляли такие цифры, которые доказывали эту коммуникационную основу. Не стоит ожидать и в этот раз, что комиссия будет честно считать голоса.





Те два миллиона подписей, которые написали сейчас Лукашенко не взяты просто из головы. Обычно такие цифры согласовываются – и довольно рано, еще до начала избирательного процесса. Будьте уверены, что и идеологи, и политтехнологи, и сам Лукашенко сидели и договаривались об этой цифре.





Давайте посчитаем, сколько человек работает в государственном секторе Беларуси. Если мы суммируем людей, которые работают в здравоохранении, в системе образования, в обороне, в системе правопорядка и которые работают на государственных предприятиях, то мы получим цифру, близкую к двум миллионам человек.





Идеологи посылают очень четкий сигнал этим людям: что народный президент должен получить голоса всех, кто работает в государственном секторе Беларуси.





Как же можно победить в этой ситуации? Победить можно только через массированное общественное давление. Это не просто сидеть в Фейсбуке и писать статусы о том, как мы недовольны Лукашенко. Общественное давление – это когда мы показываем, как нас много. И что мы участвуем в этом процессе вопреки всему.





И тогда возможно сделать так, чтобы в системе начали происходить сбои. А когда начинают происходить сбои, то внутри системы начинают сомневаться люди. И несправедливость этой системы становится очевидной огромному числу людей, которые раньше были лояльны режиму.





Первый сбой, который произошел, это государственные телеканалы. Государственная пропаганда не ожидала, что журналисты в таком количестве начнут высказываться против режима. Естественно, руководство каналов снимает их передачи, увольняет… Но трещина есть.





Второй сбой – это непосредственно ЦИК. Система оказалась неготовой к тому, что столько кандидатов соберет такое большое количество подписей за такое малое время. И это стало прямо противоречить нарративу, что Лукашенко народный президент. Как так, собрали более миллиона подписей какие-то альтернативные кандидаты?





В сложившейся ситуации режиму ничего не оставалось, как пытаться сделать эти подписи недействительными. И показать населению, мол, на самом деле эти кандидаты совсем уж и не народные.









Но, как мы видим, в этих условиях избирательные комиссии не работают слаженно. И те разнарядки, которые пустили на места – чьи подписи признать действительными, а чьи не признать – их исполнение очень сильно разнится в разных регионах… Разные результаты получились даже разных районах одного города – как, например, в Минске. Этот факт, как и то, что некоторые кандидаты получили больше подписей, чем сами их сдали – все это результат сбоя в системе.





Сейчас коммуникационная стратегия всех нас, белорусов, должна быть направлена на то, чтобы продолжать оказывать массированное общественное давление. Его можно оказывать только при активном участии в избирательном процессе.





Наша задача – показать системе, что мы готовы участвовать в этом процессе несмотря ни на что. И говорить о том, что мы не согласны. Я понимаю, что многие сейчас говорят о Площади, но это – самая последняя инстанция. Сейчас очень важно показать всем тем, кто работает в этой системе, что нас очень много. И тогда система начнет давать сильные сбои.





Те люди, которые работают в государственной системе, должны понять, что они ответственны за то, что происходит в стране. Они считают голоса, работают в правоохранительных органах, в судах. Важно сделать так, чтобы они чувствовали, что на них лежит эта ответственность.





Например, если вашу подпись признали недействительной, подайте на обжалование. Если вас не приняли в комиссию, подайте в суд. Если 15 тысяч человек одновременно пошлет жалобы и обжалования, то представьте, какой прессинг это окажет на систему.





Или если вдруг кого-то заставляют голосовать досрочно, угрожая потерей работы, рассказывайте об этом. Если вас будет очень много, особенно это касается жителей регионов, где просто некому работать, то уволить всех просто никто не сможет.