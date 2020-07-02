Amnesty International запустила акцию срочной помощи по освобождению Северинца
Международная правозащитная организация Amnesty International запустилаакцию срочной помощи по освобождению узника совести сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, который отбывает административный арест с 7 июня. На свободу он должен выйти только в сентябре. Кроме того, Amnesty International обратилась к властям Беларуси с призывом немедленно прекратить эскалацию атак на права человека, освободить всех удерживаемых под стражей исключительно за мирное пользование правами, а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека.
"Из достоверных источников нам стало известно о жестоком обращении под стражей с ветераном белорусской оппозиции Павлом Северинцем, которого арестовали 7 июня. Павел Северинец – узник совести, которого следует немедленно освободить безо всяких условий, а до тех пор гарантировать его безопасность и неприкосновенность. Присоединяйтесь к нашей акции срочной помощи, чтобы добиться его освобождения!", – призывают правозащитники Amnesty International.
По словам жены и уже освободившихся сокамерников, ему не дали встретиться с адвокатом и десять дней подряд держат в карцере. Ему приходится спать на нарах без матраса, которые ежедневно с 6:00 до 22:00 откидывают к стене. Всё остальное время ему приходится стоять или сидеть на единственном табурете. В камере нет водопровода, а Павла Северинца не выводят на прогулки. У него забрали личные вещи, средства гигиены и теплую одежду. Павел Северинец –набожный христианин, но у него отняли и Библию. До 29 июня в изоляторе отказывались принимать от жены передачи для Павла Северинца. Причём неизвестно, дошла ли до него передача, которую в конце концов приняли.
"В ответ на беспрецедентную мобилизацию оппозиции и акции протеста против президента Александра Лукашенко по всей Беларуси власти развернули безжалостную кампанию по очернению и задержанию основных кандидатов в президенты по сфабрикованным обвинениям. В случае признания виновными, им грозят длительные сроки лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов и группы неизвестных в штатском зачастую с превышением силы задержали уже несколько сотен сторонников оппозиции, независимых журналистов, блогеров, интернет-активистов и просто прохожих в ходе мирных акций протеста. Даже малолетние дети находятся под угрозой, власти неоднократно угрожали политическим активистам изъять их детей под опеку государства. За мирное пользование правами на свободу собраний и свободу выражения мнений задержали, оштрафовали и подвергли «административному аресту» уже сотни человек; завели много уголовных дел", – отмечают правозащитники Amnesty International.
Павла Северинца уже признавали узником совести в 2011 году. Тогда его приговорили к трём годам исправительных работ по итогам участия в массовых акциях протеста после президентских выборов в Беларуси.
"Наступление на политическую оппозицию и гражданское общество сейчас и после выборов 2010 года отличаются. Сейчас преследования начались за несколько месяцев до выборов на фоне рекордно низкого, по всеобщему убеждению, рейтинга президента Александра Лукашенко в Беларуси", – добавляют международные правозащитники.
18:47 03/07/2020
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