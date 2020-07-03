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«Сколько вам заплатили?» — Глава БРСМ рассказал, почему его активисты «набросились» на главу штаба Лукашенко

Во время пикета по сбору подписей за Александра Лукашенко возле Dana Mall в Минске в начале июня активисты БРСМ по ошибке поинтересовались у лидера профсоюзов и руководителя предвыборного штаба Александра Лукашенко Михаила Орды «Сколько вам заплатили за эфир?». Свою версию случившегося рассказал глава БРСМ Дмитрий Воронюк.

«Вопрос «Сколько вам заплатили?» звучал в адрес наших коллег, если можно назвать коллегами, то есть средств массовой информации, которые финансируются, само собой, не за белорусские деньги долгие-долгие годы и которые очерняют нашу страну. Вопрос был им. Помимо наших ребят там были и другие ребята, которые тоже провоцировали, начали подхватывать», — сказал Дмитрий Воронюк в интервью Сергею Козловичу на youtube-канале «Не по телеку».

Но на этот вопрос, брошенный из толпы, среагировал Михаил Орда, и в результате, по словам главы БРСМ, получилась мешанина.

Блогер поинтересовался, не было ли потом «разбора ситуации на верхнем уровне», на что Дмитрий Воронюк ответил, что «это же улица».

«Михаил Сергеевич дал официальное интервью, отошел, за ним начали бежать. Тут вопрос даже был в безопасности, и какая-то такая мешанина получилась. Там были наши ребята, но были и не наши ребята», — пояснил глава БРСМ.

«И сегодня разобрать и сказать «так, это конкретно БРСМ, конкретно на Орду что-то сказал» мы не можем», — добавил он.
"Телеграф"
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