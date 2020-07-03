Эффект посиневших пальцев. Почему он не уходит?





Потому что не все съел.





Ведь о тех же «посиневших пальцах, вцепившихся в кресло», он говорил пять и десять лет назад. И о том, что наелся досыта власти, – тоже говорил. Тогда почему не уходит?





Мог бы сказать: не ухожу, потому что не на кого оставить страну.





Ну, неправда ведь.





В 2010 году был суперуспешный премьер-министр Сергей Сидорский. Премьер с репутацией жесткого управленца. Такой точно продолжил бы нынешний курс, без каких бы то ни было либеральных уступок. Ну, выдвини его, поддержи на выборах – и, уверен, выбрали бы без всяких вопросов к Лидии Ермошиной. Но – не только не выдвинул, но и задвинул. И пошел Сергей Сергеевич по направлению, рифмующемуся с Европой.





В 2020 году был, может, и не слишком успешный премьер, но пользующийся при этом уважением достаточно широких кругов и в чиновничьей среде, и в бизнесе. Я о Сергее Румасе. Да, многого не сделал – не сделал больше, чем сделал, но ведь это потому, что не осмеливался противоречить президенту. Развяжите ему руки, казалось бы, дайте спокойно работать – и, в связке с Павлом Калауром, не только хороший премьер получился бы, но и вполне сносный преемник. Нет, и этого задвинули. Отправили в частный бизнес. Учитывая отношение главы государства к частном бизнесу со времен памятных «вшивых блох», понятно, куда отправили. Туда же, куда и Сидорского.





Хорошо, с премьерами все понятно. Может быть, слабы они в дипломатии, не умеют защищать суверенитет на международной арене. Не умеют лавировать между западом и востоком. Ладно. Под рукой все еще Макей есть, доказавший свою эффективность как раз на этих направлениях. Уйди, сытый ты наш, оставь вместо себя Макея. Все гарантии получишь от запада, с тоской вспоминать тебя будет восток. Но – нет. И Макей не подходит. Дважды архитектор оттепели – да ну его на фиг! В лучшем случае уедет послом, если после 9 августа у нас вообще послов кто-нибудь принимать будет, кроме упомянутого ранее в связи с гражданской войной господина Рахмона.





Про женщин не говорю. Сам он все сказал, что о них думает.





Остальные, скажете вы, молоды? Господи, если пенсионер нужен, на один срок – отзовите Мясниковича из Москвы, или отряхните плесень с Батуры какого-нибудь! Чем плохи кандидаты в президенты? Ничем не плохи. Опытны, как старые филины, сидящие на дубу и играющие во трубу. Да, барственны, высокомерны, но народ народцем и столицу городишком называть себе не позволяли. Давайте их!





… Нет? Не хотите?





А кого хотите? Не персонально – так критерии огласите. По ьте, найдется кандидата три-четыре, которые и вас удовлетворят, и народ раздражать не будут, и с обеими векторами договорятся. Только уйди, драгоценный ты наш! А то пальцы уже посинели, а ты все этого никак заметить не можешь.





Или – встать с кресла трудно? Боишься, что бизнес-птенцов потревожат?





Так никто трудяг не потревожит. Зачем тревожить Мошенского, скажем? Он дело отца продолжил, производство развил, новые рынки сбыта освоил. Он валюту в страну приносит – и наш народ, можно сказать, подкармливает. Такой любой власти мил будет.





С некоторыми другими, конечно, возможны проблемы. Скажем, получает так называемый бизнесмен продукцию государственных предприятий по цене ниже себестоимости. Или, во всяком случае, ниже той цены, по которой отпускается товар «торговым домам» государственного завода. А продает по цене, превышающей ту, по которой, скажем, продается продукция «братской» (не мое слово, ваше) России. И дельту – завышенную за счет и производителя, и покупателя – кладет себе в карман. Ну, отпустит копеечку на футбольный клуб, любимую игрушку, – и все. Так кто ему позволил так паразитировать на государственном предприятии, да еще списывая при этом долги самого предприятия за счет налогоплательщиков?





Или, скажем, пресловутый указ о 5 % прибылях в строительстве жилья. Там норма интересная появилась – о запрете превышать этот потолок тем, кто строит за средства, полученные от облигаций. О, как интересно! Интересно не потому, что норма появилась. А потому, что она появилась после того, как государственные банки (ну, наверное, не только они) были уговорены купить облигации одной очень крупной строительной фирмы – и тоже не случайной фирмы – в нашем «славянском братстве» ничего, как мы понимаем, случайного нет.





От этого пальцы синеют. От того, что сам бы, может быть, с кресла и встал, но вот «птенцы гнезда» вцепились в руки и не дают с места сойти – ибо их заработки моментально закончатся. Они ж – не инвесторы. Они паразиты. Гибкие паразиты, но крепкие. Сильные. Сильнее президента, который, вроде, и насытился властью, но…





Одно осталось средство: самому рвануться, встать и неожиданно сказать, как в 1999 году Борис Ельцин сказал:





– Я ухожу.





Но для этого сила в человеке должна быть. Не сила милицейских дубинок, судейских приговоров, гэбистской прослушки и армейских пулеметов и автоматов. Должна быть сила душевная.





А ее нет. Всю паразиты высосали. Остались посиневшие пальцы. И только.







