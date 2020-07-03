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Прейгерман: Цель властей не допустить повторения 2010 года

Ради этого всех, кто активничает, готовы упечь в изолятор?



Директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман выразил мнение, что цель власти на ранних этапах президентской кампании — приглушить протестные процессы в стране, чтобы не довести до ситуации, подобной той, что сложилась в 2010 году.

Об этом он заявил в ходе интервью изданию Telegraf.by.

«Я думаю, что если власть увидит, что протестная волна резко спадает, то применение силовых методов будет минимизировано. Полагаю, что белорусские власти решили попытаться резко и жестко подавить протесты сразу, чтобы не допустить похожих событий. Но еще раз повторюсь — у меня нет ответа на вопрос, поможет ли такой подход в этот раз. На мой взгляд, есть вероятность того, что это еще больше обострит ситуацию и сделает общество более злым. Мы это увидим только спустя какое-то время», - отметил эксперт.

Прейгерман добавил, что России выгодно, чтобы у Беларуси сузился коридор возможностей на международной арене.

«У нас всегда было огромное количество противоречий в отношениях с Россией, и это нормально. Но если у нас нет других возможностей и векторов внешней политики, то наши позиции в переговорах с Россией существенно ослабляются. Наверное, такой вариант для России оптимален. Но с другой стороны, мы видели переговорный процесс с Россией в прошлом году вокруг дорожных карт и то, насколько неуступчив был Лукашенко. За счёт того, что все эти годы именно Россия здесь присутствовала, а Запад фактически отсутствовал, в том числе и потому, что вводил санкции, не имел никакой долгосрочной политики по отношению к Беларуси, то, конечно, в любой критической ситуации у России вариантов влиять или получать какую-то выгоду от того, что здесь происходит, куда больше — при самых разных сценариях», - рассказал эксперт.

Напомним, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что разговоры о том, что с Москвы оказывается давление на выборы в Минске, не имеют под собой никаких оснований.
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