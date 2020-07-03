Задержания на День независимости

Днем 3 июля на выходе из дома сотрудники милиции ждали активистку из Гомеля Елену Давыдову.

В Гомеле активисты призвали приходить на городской пляж с 12.00, приносить с собой колонки с музыкой, мячи и пляжные тапки. Милиция среагировала.

«Гомельской активистке Елене Давыдовой не дали даже спокойно выйти из дома на День Независимости», — пишет Телеграм-канал.

Напомним, что Елена Давыдова работает фельдшером на скорой помощи.

Ее задерживали сразу несколько милиционеров, которые посадили женщину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже появилась информация, что Елену Давыдову доставили в Новобелицкий РОВД.





Сообщается также, что на гомельском пляже был задержан Алексей Романов.





"Подошли сотрудники милиции, сказали ему" пройдем“ и повели в служебный автомобиль", — сообщил Радио Свобода Виталий, приятель Алексея. Он был свидетелем задержания.





Алексея Романов доставили в Центральный РОВД. Позже туда вызвали скорую помощь, т.к. мужчине стало плохо.





В 14 часов на выходе из подъезда дома в том же Гомеле якобы по административному делу была задержана Светлана Нарскина. Ее доставили в отдел милиции на Мазурова, 10, сотрудники милиции проводят с ней беседу.









Гродно





Александр Мелюк из г. Мосты возвращался домой с сыном. К нему подошел мужчина и начал требовать какие-то деньги, толкать Александра Мелюка и нецензурно выражаться в его адрес. Александр Мелюк вел видеозапись происходящего на телефон.





В скором времени подъехала милицейская машина. Александр Мелюк просил оградить его от навязчивых приставаний неизвестного мужчины. Но милиция задержанала и самого Александра. Его доставили в ИВС и оставили до суда, который состоится в понедельник в Скиделе.





Также правозащитникам "Весны" стало известно, что сегодня утром член инициативной группы Светланы Тихановской из Скиделя Евгений Климук был вызван в РОВД, а позднее помещен в ИВС. Несколько дней назад у него конфисковали авто и телефон за езду на машине с флагом, а сегодня решили "закрыть" за это же правонарушение, предъявив ст. 23.34 КоАП. В ИВС он пробудет до понедельника.



