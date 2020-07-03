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Задержания на День независимости

3 июля в Беларуси празднуют День Независимости. призывы были прямо противоположными - игнорировать официальный праздник или выйти на главные улицы городов и выразить несогласие с тем, как проходит избирательная кампания в Беларуси.

Задержания на День независимости

В Гомеле активисты призвали приходить на городской пляж с 12.00, приносить с собой колонки с музыкой, мячи и пляжные тапки. Милиция среагировала.

Днем 3 июля на выходе из дома сотрудники милиции ждали активистку из Гомеля Елену Давыдову.

«Гомельской активистке Елене Давыдовой не дали даже спокойно выйти из дома на День Независимости», — пишет Телеграм-канал.

Напомним, что Елена Давыдова работает фельдшером на скорой помощи. 

Ее задерживали сразу несколько милиционеров, которые посадили женщину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже появилась информация, что Елену Давыдову доставили в Новобелицкий РОВД. 

Сообщается также, что на гомельском пляже был задержан Алексей Романов. 

"Подошли сотрудники милиции, сказали ему" пройдем“ и повели в служебный автомобиль", — сообщил Радио Свобода Виталий, приятель Алексея. Он был свидетелем задержания.

Алексея Романов доставили в Центральный РОВД. Позже туда вызвали скорую помощь, т.к. мужчине стало плохо. 

В 14 часов на выходе из подъезда дома в том же Гомеле якобы по административному делу была задержана Светлана Нарскина. Ее доставили в отдел милиции на Мазурова, 10, сотрудники милиции проводят с ней беседу. 


Гродно


Александр Мелюк из г. Мосты возвращался домой с сыном. К нему подошел мужчина и начал требовать какие-то деньги, толкать Александра Мелюка и нецензурно выражаться в его адрес. Александр Мелюк вел видеозапись происходящего на телефон. 

В скором времени подъехала милицейская машина. Александр Мелюк просил оградить его от навязчивых приставаний неизвестного мужчины. Но милиция задержанала и самого Александра. Его доставили в ИВС и оставили до суда, который состоится в понедельник в Скиделе. 

Также правозащитникам "Весны" стало известно, что сегодня утром член инициативной группы Светланы Тихановской из Скиделя Евгений Климук был вызван в РОВД, а позднее помещен в ИВС. Несколько дней назад у него конфисковали авто и телефон за езду на машине с флагом, а сегодня решили "закрыть" за это же правонарушение, предъявив ст. 23.34 КоАП. В ИВС он пробудет до понедельника.


В Борисове задержали трех человек, которые были в майках "3ИЮЛЯ", стилиз нных под 3%. 


Жители Бориса на праздновании 3 июля. Фото с телеграмм-канала "Беларусь головного мозга"

Фамилии задержанных уточняются.
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