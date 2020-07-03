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Майк Помпео поздравил белорусов с Днем Независимости и призвал к свободным выборам

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил народ Беларуси с Днем Независимости и призвал власти страны к проведению свободных и справедливых выборов президента.




«От имени правительства Соединенных Штатов и американского народа поздравляю всех граждан Беларуси с Вашим Днем Независимости», — говорится в поздравлении на сайте посольства США

«Соединенные Штаты решительно поддерживают неизменные стремления белорусского народа к демократическим принципам, которые включают всеобщие свободы, гражданские права и верховенство закона. 

Мы призываем правительство Беларуси сделать все от него зависящее, чтобы предстоящие выборы были свободными и справедливыми. Это включает в себя право участия в избирательной кампании широкого круга кандидатов, право граждан мирно собираться и свободно выражать свое мнение, а также открытый и справедливый подсчет голосов. Все эти фундаментальные свободы необходимы для обеспечения дальнейшей независимости и суверенитета Беларуси.

Соединенные Штаты воодушевлены укрепляющимися отношениями между нашими двумя странами и готовы оказывать содействие Беларуси в развитии и диверсификации экономики. Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность сотрудничеству со всеми белорусами в построении светлого, безопасного и демократического будущего.

Желаю Вам дальнейшего процветания и успехов в предстоящие годы».
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