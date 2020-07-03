Песков: Лукашенко и Путин говорили на интеграционные темы





30 июня они там открывали мемориал советскому солдату, а потом поговорили. Комментарий об этой встрече ТАСС Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря белорусского руководителя был следующий: "Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть".





Песков сказал чуть больше. По его словам, состоялся "обмен мнениями".





"Короткое общение состоялось, обсудили и двусторонние отношения, и интеграционные темы, и в целом обменялись мнениями по международным делам", — цитирует слова пресс-секретаря Владимира Путина ria.ru.





Александр Лукашенко ранее заявлял, что собирался пожаловаться Путину на информационную кампанию из России на белорусское руководство накануне президентских выборов.