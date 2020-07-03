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Песков: Лукашенко и Путин говорили на интеграционные темы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о недавних переговорах под Ржевом руководителей Беларуси и России.


30 июня они там открывали мемориал советскому солдату, а потом поговорили. Комментарий об этой встрече ТАСС Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря белорусского руководителя был следующий: "Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть".

Песков сказал чуть больше. По его словам, состоялся "обмен мнениями".

"Короткое общение состоялось, обсудили и двусторонние отношения, и интеграционные темы, и в целом обменялись мнениями по международным делам", — цитирует слова пресс-секретаря Владимира Путина ria.ru.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что собирался пожаловаться Путину на информационную кампанию из России на белорусское руководство накануне президентских выборов.
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