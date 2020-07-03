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Виталий Цыганков: все реплики и речи одного кандидата сводятся к простой мысли: если я не буду президентом, то будет война и разруха

Фактически это его избирательная программа, в которой остался только один пункт.



Все реплики и речи одного кандидата в кандидаты в принципе сводятся к простой и незамысловатой мысли. Фактически это его избирательная программа, в которой остался только один пункт.

И звучит он так – ”если я не буду президентом, то будет война и разруха", пишет известный журналист Виталий Цыганков.

Какова логика, какая тут причинно-следственная связь? Никакой. Кто собирается из других претендентов начинать войну и разруху? Никто.

Кто из соседей Беларуси хочет, чтобы в стране была война и разруха? Никто.

Выходит, что только тот, который постоянно говорит о войне и разрухе - только он и хочет устроить эту войну в случае потери власти.

"Не выберите - я вам устрою войнушку".

Это я влюбленный парень угрожает девушке: “не ответишь ”да” - выброшусь из окна". Но наш герой говорит "девушке": "не ответишь"да" - я тебя выброшу из окна".
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