







Все реплики и речи одного кандидата в кандидаты в принципе сводятся к простой и незамысловатой мысли. Фактически это его избирательная программа, в которой остался только один пункт.





И звучит он так – ”если я не буду президентом, то будет война и разруха", пишет известный журналист Виталий Цыганков





Какова логика, какая тут причинно-следственная связь? Никакой. Кто собирается из других претендентов начинать войну и разруху? Никто.





Кто из соседей Беларуси хочет, чтобы в стране была война и разруха? Никто.





Выходит, что только тот, который постоянно говорит о войне и разрухе - только он и хочет устроить эту войну в случае потери власти.





"Не выберите - я вам устрою войнушку".





Это я влюбленный парень угрожает девушке: “не ответишь ”да” - выброшусь из окна". Но наш герой говорит "девушке": "не ответишь"да" - я тебя выброшу из окна".