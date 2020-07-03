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Лукашенко применяет методы тирании из трактата Аристотеля – Скребец о репрессиях против кандидатов в президенты

Репрессии, которым подвергаются оппоненты Александра Лукашенко – Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало – входят в стандартный набор тирании, описанный еще Аристотелем в трактате «Политика».

Лукашенко применяет методы тирании из трактата Аристотеля – Скребец о репрессиях против кандидатов в президенты
Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь второго созыва, руководитель оппозиционной депутатской группы «Республика» Сергей Скребец.

«Человек, который захватил нашу страну, и который утверждает, что не отдаст её никому – не оригинален. У всех тиранов есть стандартный набор методов, уловок, с помощью которых они удерживают страну в своей личной собственности. Этот набор невелик, всего 20-25 методов», - пояснил он.

Скребец подчеркнул, что основные методы тирании описал Аристотель в конце IV века до нашей эры в пятой книге трактата «Политика».

«Способствует возможному сохранению тирании и то, что уже ранее было нами указано; один способ состоит, например, в том, чтобы “подрезывать” до всех чем-либо выдающихся людей, убирать прочь с дороги всех отличающихся свободным образом мыслей, не дозволять сисситий, товариществ, воспитания и ничего другого, подобного этому, вообще остерегаться всего того, откуда возникает уверенность в себе и взаимное доверие, не позволять заводить школы или какие-нибудь другие собрания с образовательной целью и вообще устраивать всё так, чтобы все оставались по преимуществу незнакомыми друг с другом, так как знакомство создаёт больше доверия», - привел в пример собеседник «Политринга».

Скребец также добавил, что среди методов, описанных в трактате «Тирания», - «возбуждение среди сограждан взаимной вражды и сталкивание друзей с друзьями, простого народа со знатными, богатых с людьми из их же среды».

«В виды тирана входит также разорять своих подданных... Ничто не ново под луной», - подытожил он.

Напомним, что на 9-е августа в Беларуси назначены выборы президента. И что сам Сергей Скребец в свое время баллотировался в президенты, но тоже оказался в тюрьме.
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