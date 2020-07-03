



Об этом он рассказал в интервью агентству Белта





Глава внешнеполитического ведомства отметил, что гендерное равенство является одним из основополагающих принципов белорусской политики в целом.









«Вы прекрасно знаете, какое внимание уделяет этому вопросу руководство страны. В парламенте женщины составляют около 30%. У нас в Министерстве иностранных дел, наверное, примерно около половины - представительницы прекрасного пола. Мы не сдерживаем искусственно продвижение женщин-дипломатов на те или иные должности. Да, вынужден признать, что сейчас так получилось, что на высоких должностях у нас нет женщин-дипломатов», - рассказал министр.





Также Макей высоко оценил деятельность белорусских женщин-послов, подчеркнув, что «они проявляли и проявляют себя очень профессионально на тех участках, на которых работают - раньше работали в системе Министерства иностранных дел, а сейчас, в частности, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».





Министр также отметил, что назначение послом или на какую-то другую высокую должность зависит в первую очередь от профессионализма, от ответственности того или иного работника, неважно будь то мужчина или женщина, от отношения к делу.









«У нас сейчас есть, я вижу, много перспективных ребят (и девушек, и парней), которые в будущем, убежден, будут занимать очень высокие должности, в том числе послов. Так что, в принципе, вопрос у нас стоит в повестке дня. Мы над ним работаем, занимаемся и в перспективе увидим и услышим имена женщин-дипломатов, которые будут занимать высокие должности. И, я убежден, зарекомендуют себя хорошо не только в системе, но и в рамках каких-либо международных структур», - подытожил глава МИД.