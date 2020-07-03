Нацполиция Украины: дело Шеремета готово к передаче в суд

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд, дата передачи зависит от подозреваемых по делу и их адвокатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.





"42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", – отметили в полиции.





Там подчеркнули, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела.





"Но обращает внимание всех заинтересованных сторон, начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", – говорится в сообщении.





Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.





12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).





Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.





21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.





22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.



