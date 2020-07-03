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Незыгарь: Лукашенко опять слетал в РФ впустую

ТГ-канал «Незыгарь» со ссылкой на «околокремлевские» источники пишет, что поездка Лукашенко в Тверскую губернию опять закончилась неудачей.

«ОколоКремля говорят, что Александр Лукашенко вернулся в Минск в печали. Второй раз слетал вхолостую. Встреча с Президентом (ред. – с Путиным) прошла «на ногах». Разговора тет-а-тет почти не было. А «досье» забрал адъютант», - пишет тг-канал.

«В Кремле рассчитывают, что президентские выборы (в Беларуси) пройдут с соблюдением приличия. Публичную поддержку Лукашенко пока не получил, а получит- зависит от него. В ответ на это Минск снова впал в истерику», - отмечает Незыгарь.

В подтверждение истерики тг-канал ссылается на заявление посла РБ в России Владимира Семашко о том, что российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены для Беларуси.


«Но вроде как нехотя (Семашко) пообещал начать интеграционные процессы. Пока же у Минска впереди контакты с американскими друзьями-демократами, с Австрией и Ватиканом. И Пекин на связи», - резюмирует Незыгарь.

Ранее, пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала итоги вертолетной поездки Лукашенко следующим образом: «Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было обсудить».
afn.by
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