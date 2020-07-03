+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

На карантине здание Европарламента было разграблено

Здание Европарламента в Брюсселе разграбили во время карантина. Здание пустовало в связи с ограничительными мерами из-за пандемии. В результате украли полсотни компьютеров и планшетов, а также другие ценные вещи.




Здание Европарламента в Брюсселе разграбили во время карантина. Об этом сообщает Politico в четверг, 2 июля.

Отмечается, что минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов, когда они находились на дистанционной работе вдали от Брюсселя во время карантина.

Кражи произошли, когда здание было практически пустым. Воры рылись в бумагах и взламывали сейфы в кабинетах евродепутатов, чтобы забрать ценные вещи.

В частности, немецкий евродепутат Нико Земсротт, у которого украли два ноутбука, заявил, что он разочарован реакцией со стороны Генерального директората по вопросам безопасности Европарламента, известного как DG SAFE.

«Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что оставили беспорядок», — сказал Земсротт, добавив, что располагает информацией о том, что воры побывали в офисах от 40 до 100 евродепутатов.

Еще в понедельник Земсротт предупредил коллег о кражах в электронном письме и разместил на YouTube видео, которое показывает, как воры взломали ящик, а затем, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с компьютерами.

В свою очередь пресс-секретарь парламента говорит, что информация о кражах появилась в апреле, и в ответ было «увеличено количество охранников, патрулирующих офисы, в то время как другие контролировали доступ в здание». По ее словам, воры обокрали около 50 евродепутатов.
Korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]