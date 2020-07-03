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"А теперь - горбатый!" Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".


 Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, глава государства напомнил, что скоро в Беларуси пройдут президентские выборы. Лукашенко отметил, что отдал этой стране свои лучшие годы.
"Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн", — сказал он.
По мнению Лукашенко, каждый житель Беларуси может выйти на улицу в любое время суток, ничего не опасаясь.

"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — заявил он.
Также президент отметил, что среди старшего и среднего поколений белорусов основная масса людей "правильно оценивают ситуацию в стране".

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок.
ria.ru
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