



Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, глава государства напомнил, что скоро в Беларуси пройдут президентские выборы. Лукашенко отметил, что отдал этой стране свои лучшие годы.

"Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн", — сказал он.

По мнению Лукашенко, каждый житель Беларуси может выйти на улицу в любое время суток, ничего не опасаясь.





"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы", — заявил он.

Также президент отметил, что среди старшего и среднего поколений белорусов основная масса людей "правильно оценивают ситуацию в стране".





Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок.



