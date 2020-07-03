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Тихановская: Сергей держится стойко, отвечает на письма, очень благодарен людям за поддержку

Сергей Тихановский чувствует себя нормально, «держится стойко, присутствия духа не теряет», рассказала TUT.BY Светлана Тихановская.

— Вчера у Сергея была адвокат. Он держится стойко, присутствия духа не теряет. После выхода из карцера ему отдали 64 письма, он отвечает всем, кто оставил обратный адрес. Очень благодарен людям за поддержку. В СИЗО, конечно, не без проблем, но они должны разрешиться, — сказала Тихановская.

Напомним, 1 июля в Гродно прошел очередной суд над Сергеем Тихановским. Сам блогер сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, поэтому в суде участвовал по видеосвязи. Увидев кадры с Тихановским, многие не поверили, что это он: человек на видео совсем не похож на блогера, каким белорусы привыкли его видеть. Светлана Тихановская сказала, что никогда не видела своего супруга таким истощенным.

13 июня Сергея Тихановского поместили в карцер в СИЗО № 1. 20 июня продлили нахождение в карцере до 26 июня. Светлана Тихановская заявила, что крайне обеспокоена данной ситуацией, и попросила всех поддержать ее супруга. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал, что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: со слов Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.
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