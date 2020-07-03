И обрисовал в этом контексте якобы симметричную борьбу Востока (читай: России) и Запада за гордую синеокую республику. Но на самом деле никакой симметрии нет, это ложный пропагандистский нарратив, пишет политический аналитик Александр Класковский.





Дав понять, что восточные братья ведут себя не очень корректно, Лукашенко тут же подчеркнул: Беларусь не хочет, чтобы ею понукали с Запада. «Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще “желтые жилеты” с улиц не сошли?» — потроллил белорусский президент оппонентов с берегов Сены.





Но как именно пытаются понукать французы, он не расшифровал. Вероятно, имелось в виду заявление МИДа Франции от 23 июня, в котором Париж осудил репрессии и призвал Минск «выполнять свои обязательства и обеспечить соблюдение свободы слова и проведения демонстраций». Вот и все понукание. Франция не добивается чего-то для себя. Речь идет сугубо о том, чтобы соблюдались права самих белорусов.









Тем более ни Франция, ни любая другая западная страна, ни Евросоюз в целом не принуждают Беларусь к «углубленной интеграции» с единой валютой и наднациональными органами, как это пытается сделать Кремль.





И наконец, главное: вступи Беларусь в ЕС — ничто не угрожало бы ее независимости. В этом объединении нет имперского центра, который стремился бы подмять под себя тех, кто помельче.





И даже США с их репутацией мирового жандарма не строят планов сделать Беларусь своим 51-м штатом. Не тянут синеокую республику в НАТО и не навязывают ей свои военные базы.





А вот Россия и базы пыталась навязать, и превратить Беларусь в 9-й федеральный округ не прочь.





Так что неуклюжи все эти попытки вырисовать в пропагандистской плоскости ложную симметрию геополитических угроз. Якобы и с Востока, и с Запада в равной мере белорусам что-то пытаются навязать и с обеих сторон исходит, мол, опасность суверенитету. А мы вот такие гордые, никто нас не наклонит, назло всем пойдем своим историческим путем.





На самом деле с Запада никакой угрозы независимости Беларуси нет. Москва же держит наготове те самые дорожные карты «углубления интеграции», которые в декабре прошлого года Лукашенко отверг. Москва надеется, что он станет сговорчивее.





Этот расчет базируется на нескольких моментах. Во-первых, и так не слишком здоровая белорусская экономика проседает и будет проседать под влиянием последствий пандемии.





Во-вторых, белорусскому вождю надо будет думать, как погасить недовольство народа убогим житьем, а без российских ресурсов уровень жизни будет только снижаться.





В-третьих, репрессии на этих выборах наверняка ухудшат отношения Минска с Западом, вопрос лишь — насколько. А это означает, что Европа и Штаты давать деньги не разгонятся. А то еще и санкции введут.





Все это вопреки нынешнему трибунному пафосу будет подталкивать Лукашенко идти на поклон в Кремль. И круша сейчас в неистовой борьбе за власть как внутреннюю легитимность, так и отношения с Западом, белорусский руководитель сам умножает риски для суверенитета страны.



