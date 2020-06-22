Руководство страны косвенно признало озабоченность падением своего рейтинга.





"Мне президент сказал встретиться с вами. Сказал: «Встреться с людьми и послушай, что они будут говорить. Почему у них сегодня такое настроение, непонятно почему». Мне также непонятно".

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова – на встрече с членами инициативных групп альтернативных претендентов на пост президента в Лиде, 22.06.2020





Оппозиционеры главу «сената», по её словам, «не убедили». Возможно, Наталья Кочанова в большей степени воспримет аргументы члена палаты представителей Национального собрания Андрея Савиных.





фото БелТА





Этот депутат в интервью Телеграфу высказал мнение, что «у критиков власти есть всего одна зацепка – это просчёты и слабости существующей административной системы управления». И перечислил проблемы:





– сбалансированное распределение полномочий и ответственности (так в оригинале. Вероятно, имелось ввиду, что сейчас оно таковым не является);





– возникающее в ряде ситуаций превалирование ведомственных интересов над национальными;





– склонность к регулированию всего и вся (!);





– недостаточное владение важными компетенциями;





– «закрытость» власти;





– отставание структуры и методов управления от глобальных тенденций и требований текущей ситуации.





«Система управления слишком медлительна и не всегда успевает реагировать на происходящие изменения и вызовы», – подытожил Савиных.





Если не знать, кто это сказал, то можно подумать, что выступает радикальный оппозиционер, а не депутат «карманной» палаты, состоящей исключительно из сторонников власти. Но нет: Савиных не «сменил флаг». Он заявляет, что «поддержка политического курса руководства страны слишком широка», чтобы попытки сменить власть имели успех, что Лукашенко победит на выборах, и что для массовых протестов в Беларуси нет основы.









Так или иначе, стоит отметить, что на протяжении почти четверти века зафиксированы единичные случаи, когда люди из системы власти позволяли себе критические высказывания в её адрес (Александр Лукашенко, регулярно по разным поводам устраивающий разнос чиновникам, не в счет). Тот факт, что восхвалению реальных и мнимых достижений начинает сопутствовать дискуссия о слабых местах, можно только приветствовать.







