Мадуро не получит $1 млрд золотом

Высокий суд Англии и Уэльса отказался удовлетворить иск Центрального банка Венесуэлы (BCV, Banco Central de Venezuela), который требовал от Банка Англии вернуть ему ранее размещенное в британских хранилищах золото стоимостью около $1 млрд, сообщает Reuters.





Свое решение судья Найджел Тир объяснил необходимостью придерживаться так называемой доктрины одного голоса в связи с тем, что власти Великобритании еще в начале 2019 года отказались считать Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, признав в качестве временного главы Боливарианской республики Хуана Гуаидо.









«Суд и исполнительная власть должны говорить одним голосом. Не может быть сразу двух президентов Венесуэлы», — сказал Тир.





BCV уже назвал решение британского суда «абсурдным и беспрецедентным», пообещав немедленно подать на него апелляцию. В сообщении BCV, опубликованном на его странице в сети Twitter, говорится, что британский суд пытается «лишить венесуэльский народ золота, столь необходимого для того, чтобы противостоять пандемии COVID-19».





Reuters отмечает, что если апелляция BCV будет подана в ускоренном порядке, то она может быть рассмотрена в Апелляционном суде в ближайшие несколько недель. Затем дело может быть передано для вынесения окончательного решения в Верховный суд Великобритании.





В свою очередь, представители Гуаидо, добивающиеся передачи хранящегося в Британии золотого запаса Венесуэлы в его распоряжение, заявили, что этот вопрос должен быть рассмотрен в ходе другого процесса.



