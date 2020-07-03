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Костусев: Чтобы сохранить свой пост, Лукашенко готов Путину «и ноги целовать, и поклоны бить»

Об этом передает пресс-служба политпартии.

«Главное, чтобы Путин оставил его в покое, чтобы сценарий 2010 года не повторился в более жесткой форме, когда российская пропаганда превратилась в "крестного отца". Лукашенко знает, что у Путина есть море конкретной информации, которая не должна выходить за пределы Кремля - в интересах Лукашенко, конечно. У него нет другого выбора, кроме как пойти к Путину, чтобы поклониться, и количество превращается в качество. Посмотрите: даже Лукашенко едет в Москву не один, а всей семьей, чтобы показать, что если он не будет назначен президентом, пострадает не только он, но и вся семья. Лукашенко умеет плакать», - отметил Костусев.
Председатель Партии БНФ добавил, что «после президентской кампании Лукашенко придется пойти на уступки Кремлю», цитирует politring.com


Ранее российский телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал информацию о том, что основная суть визита Президента Александра Лукашенко во Ржев - это попытка легитимизировать своё переизбрание Москвой в обмен на «липовый» компромат на лиц из высшего эшелона власти РФ и «лживых увещеваний» о будущей интеграции.
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