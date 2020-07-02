— Один начал записывать: когда Вадим в последний раз был в Беларуси, где он проживает, давно ли уехал, есть ли у него недвижимость, где он работает или учится — протокол вели, потом дали подписать. Интересовались, когда обещал приехать. Я задал вопрос: а что он сделал? Они сказали: неважно — вроде меня это не касается, — рассказал отец молодого человека.

Отец сначала подумал, что их с женой пришли проверять — семья находится на самоизоляции из-за коронавируса. После первых вопросов о сыне мужчина подумал, что это может быть связано с армейским призывом: хотя Вадиму уже 28 лет и у него на руках военный билет, в прошлом, когда он еще учился в Испании, у него возникали вопросы с военкоматом. Однако сотрудники заявили, что пришли по другому делу.

Вадим Кихано живет в Испании с 2006 года, иногда приезжает к родственникам в Беларусь. В последний раз он был в нашей стране около года назад. Во вторник, 30 июня, с ним связался отец с вопросом: «Что ты натворил?». Он также рассказал, к нему в этот день приходили трое сотрудников правоохранительных органов — какое ведомство они представляли мужчина не знает, так как без очков не смог прочитать удостоверения. Силовики расспрашивали его о сыне, причем уже располагали довольно подробной информацией обо всех его родственниках и некоторых фактах биографии.

Фото Вадима Кихано из социальной сети «ВКонтакте»





В тот же день родственники сообщили Вадиму, что по месту его прописки в одной из деревень Борисовского района — у дяди в доме — также приходили правоохранители с постановлением на обыск и понятыми. Обыскивать дом не стали, а ограничились осмотром, убедившись, что Вадим там не живет. На вопросы о причине визита также отвечать отказались. Хозяин дома тоже не может сказать, кто точно это был: следователи, милиция или сотрудники КГБ.





— Сказали, что сами из Минска, а там была бумага, что их из Гродно попросили проверить. Я им объяснил, что Вадима нет здесь и бывает он у нас раз в год. Спросили, общаюсь ли я с ним. Я объяснил, что общаюсь только с сестрой — его матерью. Вот у нее всегда узнаю, как у Вадима дела, — рассказал его дядя.





Сам Вадим уверен, что этот интерес правоохранительных органов к нему связан с тем, что он в последнее время активно критиковал власти Беларуси в интернете, а также размещал подобную информацию у себя на странице в социальной сети, в том числе опрос о том, кто в итоге станет президентом Беларуси — в нем поучаствовали более 5 тысяч пользователей.





Молодой человек также написал электронное обращение в Европарламент, где указал на то, что в Беларуси несправедливо задерживают активистов и обычных граждан, против возможных кандидатов в президенты возбуждают уголовные дела, а проведение честных выборов находится под вопросом. Также Вадим писал Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Баррелю.









Белорус уверяет, что никогда не был замешан ни в какой криминальной или противоправной деятельности, так что подобные действия могут быть связаны только с его активной гражданской позицией.





— Я все время власть критикую. Я и в Испании власть критикую — там хватает людей, которые этого заслуживают. Но пока никто здесь ко мне не пришел и не сказал: вы иностранный агент, хотите нестабильности в нашей стране или что-то в этом духе. Я привык к свободе слова и понимаю, что в Беларуси ее нет, но не думал, что даже в интернете нельзя высказываться.





Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заверила, что в УВД Минской области не располагают информацией об этих событиях. Не прояснили ситуацию и в Комитете государственной безопасности.





— Подтвердить либо опровергнуть информацию об участии сотрудников Комитета госбезопасности в следственных действиях в Борисове я не могу. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть — у меня нет этой информации, — сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош.





Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что также не обладает сведениями на этот счет.





Это уже не первый случай, когда визиты сотрудников правоохранительных органов к белорусам связывают с их активностью в интернете. Так, представители ГУБОП приходили к жителю Минска: провели «осмотр жилища, а также забрали компьютер «на проверку материалов». Минчанин считает, что это может быть связано с тем, что он подписан на телеграм-канал «Армия с народом».

