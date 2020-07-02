Лукашенко поздравил Путина с обнулением





«Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства», – заявил Лукашенко. – «Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период».





Проголосовав за поправки, народ России поддержал курс на укрепление суверенитета России и ее развитие как социального государства, курс на сохранение традиционных ценностей и исторической правды.





Лукашенко выразил убеждение, что Беларусь и Россия останутся стратегическими союзниками.





Россияне голосовали за поправки в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. По результатам подсчета 100% бюллетеней, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%.



