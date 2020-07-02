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Лукашенко поздравил Путина с обнулением

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию России, сообщает пресс-служба президента.


«Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства», – заявил Лукашенко. – «Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период».

Проголосовав за поправки, народ России поддержал курс на укрепление суверенитета России и ее развитие как социального государства, курс на сохранение традиционных ценностей и исторической правды.

Лукашенко выразил убеждение, что Беларусь и Россия останутся стратегическими союзниками.

Россияне голосовали за поправки в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. По результатам подсчета 100% бюллетеней, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%.

Поправки ограничивают количество президентских сроков для любого гражданина двумя в течение всей жизни, но обнуляют президентские сроки Владимира Путина. Он получает право избираться еще на два президентских срока, пишет REFORM.by
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