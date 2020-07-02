Великобритания внимательно следит за ситуацией в Беларуси, особенно в преддверии президентских выборов. Представитель Британии напомнила, что более 400 людей, в том числе журналистов и блогеров, были задержаны, арестованы, оштрафованы или стали фигурантами уголовных дел, пишет REFORM.by





Великобритания выражает обеспокоенность по поводу задержания Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, а также с обеспокоенностью отмечает расследование МВД по факту предполагаемой причастности Валерия Цепкало к «незаконной деятельности».





«Призываем беларусские власти освободить Бабарико и его сына из-под стражи и соблюдать правопорядок, включая право на справедливый суд. Мы также призываем беларусские власти освободить представителей оппозиции и гражданского общества, подвергшихся произвольным арестам и задержаниям», – говорится в заявлении.









Великобритания напоминает Беларуси об обязательстве пригласить на выборы наблюдателей из стран-членов ОБСЕ, наблюдателей от БДИПЧ, ПА ОБСЕ и других соответствующих организаций.





«Соединенное Королевство еще раз заявляет, что поддерживает независимость и суверенитет Беларуси. Определять свое будущее и власть – дело народа Беларуси. Как друзья беларусского народа, мы призываем власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов, в том числе обеспечив участие независимых наблюдателей», – говорится в заявлении.



