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Великобритания призывает освободить Виктора Бабарико и других арестованных

Замглавы делегации Великобритании в ОБСЕ Никола Муррей прокомментировала ситуации в Беларуси накануне выборов в обращении к Постоянному совету ОБСЕ 2 июля.


Великобритания внимательно следит за ситуацией в Беларуси, особенно в преддверии президентских выборов. Представитель Британии напомнила, что более 400 людей, в том числе журналистов и блогеров, были задержаны, арестованы, оштрафованы или стали фигурантами уголовных дел, пишет REFORM.by

Великобритания выражает обеспокоенность по поводу задержания Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, а также с обеспокоенностью отмечает расследование МВД по факту предполагаемой причастности Валерия Цепкало к «незаконной деятельности».

«Призываем беларусские власти освободить Бабарико и его сына из-под стражи и соблюдать правопорядок, включая право на справедливый суд. Мы также призываем беларусские власти освободить представителей оппозиции и гражданского общества, подвергшихся произвольным арестам и задержаниям», – говорится в заявлении.


Великобритания напоминает Беларуси об обязательстве пригласить на выборы наблюдателей из стран-членов ОБСЕ, наблюдателей от БДИПЧ, ПА ОБСЕ и других соответствующих организаций.

«Соединенное Королевство еще раз заявляет, что поддерживает независимость и суверенитет Беларуси. Определять свое будущее и власть – дело народа Беларуси. Как друзья беларусского народа, мы призываем власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов, в том числе обеспечив участие независимых наблюдателей», – говорится в заявлении.
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