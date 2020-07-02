Суд над Вергилием Ушаком. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»





В Гродненском областном суде 2 июля велись административные процессы в отношении некоторых из фигурантов «дела Тихановского». Вергилию Ушаку вменялись в вину хулиганство и неповиновение милиции — за первое правонарушение он был осужден на трое суток ареста, за второе — на четверо. В тех же правонарушениях обвинялся Александр Аранович, но он получил в совокупности 10 суток ареста.





Артема Сакова обвиняли в мелком хулиганстве. Самого Сакова задержали 31 мая, протокол об административном правонарушении составили 7 июня, а привезли его к нему в Минск только 12 июня, причем опроса обвиняемого по нему не было. Сотрудники милиции, которые выступали свидетелями, не запомнили, во что был одет Саков и как именно ругался в их присутствии при задержании. Тем не менее он был приговорен судом к 5 суткам административного ареста.





Сообщается, что за последние три дня подобные приговоры по административным делам были озвучены в отношении Сергея Тихановского, а также Владимира Книги, Евгения Розниченко, Василия Бобровского, Владимира Наумика, Дмитрия Фурманова.









Также в Жлобине 2 июля рассматривались административные дела об участии в несанкционированном массовом мероприятии Светланы Зыль и Виталия Грицкова. Их обвиняли в том, что 19 июня они аплодировали на площади Освободителей.





По данным правозащитников, за последние два месяца 125 человек были осуждены в общей сложности на 1800 суток административного ареста, а 246 человек получили штрафы на сумму около 190 тысяч рублей. Также сообщается, что за период с 6 мая по 1 июля было зафиксировано 680 случаев произвольных задержаний граждан.

