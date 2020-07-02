Москва ему не помощник: Лукашенко угодил в ловушку

Александр Лукашенко и Владимир Путин возложили цветы к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату, 30 июня 2020 года. Фото: president.gov.by





В последние дни белорусская тема после недолгого затишья снова начинает активно обсуждаться в российских СМИ. Вчера для этого появилось два дополнительных повода: А.Лукашенко в очередной раз посетил Россию, а белорусский ЦИК сообщил результаты проверки подписей кандидатов в президенты. Кроме невесть откуда взявшихся 1,9 миллиона подписей за самого Лукашенко (пикетов по сбору автографов за которого в течение кампании вообще никто не видел) и того факта, что лояльные власти кандидаты неожиданно узнали о существенно большем числе подписей в свою поддержку, чем они сами сдавали в ЦИК (у А.Конопацкой, сдавшей 110 тыс. подписей, в итоге оказалось 146 тыс., а у С.Череченя – вместо 106 тыс. нашлось 143 тыс.) и вынуждены были неловко оправдываться, произошло нечто действительно сенсационное.





Судя по сообщению ЦИК (правда, я не исключаю, что оно может ещё быть «скорректировано») В.Бабарико и С.Тихановская имеют 166 и 105 тыс. «действительных» подписей – и должны быть зарегистрированы. Согласно неофициальным (а только такие сегодня в республике и есть) опросам общественного мнения, эти два кандидата вместе могут рассчитывать на 70% голосов – и честные выборы с их участием для Лукашенко не являются допустимым вариантом.





Чем же обусловлен вердикт ЦИКа (понятно, что не желанием честно ис­полнить свой долг) и как развернётся дальнейшая борьба? На мой взгляд, стоит учесть несколько факторов.





Во-первых, интересно то, что В.Бабарико, ныне находящийся в СИЗО, «проверку» прошёл, а В.Цепкало, который пока ещё на свободе – нет. Так как до выборов ещё больше месяца, я бы предположил, что за это время состоится суд по одному из эпизодов неизвестного пока публике «дела Бабарико», он получит условный срок, выйдет из заключения, но регистрации лишится. При этом, вероятно, Лукашенко, не раз и не два отметившийся в предельном сексизме и невиданном пренебрежении к женщинам, реально верит, что белорусы за жену блогера-политзаключённого не проголосуют, и, скорее всего, С.Тихановская останется в этой кампании до 9 августа.









Во-вторых, насколько мне кажется, решение признать подписи именно сейчас тоже неслучайно, хотя «изучать» их чиновники могли ещё больше недели. Приближаются длинные выходные (в пятницу Республика Беларусь отмечает День независимости), и могли ожидаться протестные акции. Кроме того, властям видимо стало ясно, что снятие всех трёх оппозиционных кандидатов могло привести к «майдану» по итогам не выборов, а решения ЦИК. Иначе говоря, это решение «покупает» для Лукашенко время, но не снимает основную проблему.





Мельтешение «батьки» на восточном направлении указывает на то, что он хочет заручиться нейтралитетом Москвы. Однако сейчас ясно, что такой нейтралитет может быть куплен ценой утраты того суверенитета, о котором Лукашенко формально так яростно печётся. И если сам хозяин Беларуси может думать о том, как он снова «кинет» В.Путина, то избиратели читают месседж хорошо: чем чаще поездки в Москву, тем больше шансов на «союз нерушимый» под эгидой, разумеется «великой Руси». А это сегодня вряд ли является желанной целью большинства белорусов – и поэтому Лукашенко находится в своеобразной ловушке: Москва ему на самом деле не помощник.





В общем, события в Беларуси становятся всё интереснее, но я сохраню пока мой недавний прогноз: время Лукашенко заканчивается…