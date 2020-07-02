



Как сообщает БЕЛТА , Лукашенко принимает участие в торжественном собрании, которое посвящено Дню Независимости.





Президент отметил, что «Беларусь будет идти своим путем, чего бы это не стоило». И добавил, что «новейшее время дало возможность для реализации суверенитета и независимости».





«Все удалось реализовать без крови и других потрясений. Мы выбрали свой путь преемственности политических, культурных, социальных традиций, а не тот, который был навязан внешними силами», — подчеркнул Лукашенко.