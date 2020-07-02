Лукашенко о Беларуси: Страна будет идти своим путем, чего бы это не стоило
Президент добавил, что «новейшее время дало возможность для реализации суверенитета и независимости».
Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко принимает участие в торжественном собрании, которое посвящено Дню Независимости.
Президент отметил, что «Беларусь будет идти своим путем, чего бы это не стоило». И добавил, что «новейшее время дало возможность для реализации суверенитета и независимости».
«Все удалось реализовать без крови и других потрясений. Мы выбрали свой путь преемственности политических, культурных, социальных традиций, а не тот, который был навязан внешними силами», — подчеркнул Лукашенко.
18:11 02/07/2020
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