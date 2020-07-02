Валерией Костюговой. Завершится ли политический сезон финальным побоищем, почему в политику пришли новые люди и что делать 9 августа? Об этом Belsat.eu поговорил с редактором сайта «Наше мнение», политологом





– Многих удивили нынешние длиннющие очереди, в которых белорусы терпеливо стояли, чтобы отдать подпись за возможного альтернативного кандидата на президентство – «лишь бы не за Лукашенко».





Неожиданным было также, как после задержания блогера Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико акции солидарности прошли не только в Минске, но и в небольших городах: Молодечно, Ганцевичах, Новогрудке. Откуда это все взялось?





– Для политических обозревателей не было секретом, что в белорусском обществе растет политизация. Уже на парламентских выборах в 2019 г. было заметно, что белорусы более политически мотивированы, чем в предыдущие годы. Было больше недовольства, раздражения.





В 2019 г. появилось не менее 40 новых человек, которые пытались принимать участие в парламентской кампании: локальные активисты, противники аккумуляторного завода из Бреста, матери из Движения 328 и т.д.





Именно во время парламентской кампании YouTube-канал Сергея Тихановского «Страна для жизни» нарастил посещаемость где-то в 2-2,5 раза. Тогда было видно, что люди готовы активно участвовать в политике и что-то менять. Нельзя сказать, что нынешнее пробуждение произошло внезапно.









– Но все же такая открытость белорусов, отвага в выражении своих критических мыслей о власти производит большое впечатление.





– Здесь сыграли свою роль несколько дополнительных факторов. Прежде всего, бесчеловечная политика властей во время эпидемии: отказ от финансовой поддержки людей, сокрытие информации.





Кроме этого, все границы вокруг закрыты, и в стране оказались где-то 400–500 тыс. людей, которые раньше не принимали участия в политике, потому что они просто работали за границей. Они остались без доходов, не могут выехать, а кормить семьи чем-то надо.





Свое значение имело и то, что в политику пришли новые люди. Все же работу государственной пропаганды нельзя недооценивать. Многолетнее очернение оппозиции в государственных СМИ не прошло просто так. Пропаганда воздействует даже на самих оппозиционеров, не то что на обычных граждан.





Сама оппозиция зачастую воспринимает себя как людей, возможности которых существенно ограничены (что правда, потому что им перекрывают нормальную работу и агитацию). Но более существенно, что оппозиционеры под влиянием всего этого смотрят на себя самых как на неуспешных.





Белорусам стало приятнее ассоциировать себя с новыми людьми, которые не имели поражений в прошлом, а, наоборот, были вполне успешны, достигали хороших результатов в своих сферах перед тем, как занялись политикой. Согласитесь, таких деятелей намного приятнее считать своими представителями. Это вдохновляет в десятки раз больше.





Свою роль, наверное, имели и протесты "тунеядцев" в 2017 г., которые взорвались по всей Беларуси и после которых люди поняли, что могут повлиять на ход событий.





И где-то с 2014-го, а точнее с 2015 г. власти просто меньше били людей, меньше было агрессии с их стороны, а отношение было довольно «бережным», если можно так сказать, но надо иметь в виду дикие правила нашей страны. Это также снижает стоимость входа в политику.









– Сергей Тихановский и Виктор Бабарико – это совершенно разные типы людей. Тихановский – это блогер в повседневной одежде и с простым языком; Бабарико – человек из высших сфер, меценат и банкир.





Но оба они, если судить по количеству людей, которые приходили к ним на встречи, стали очень популярными. Никто из старой оппозиции, пожалуй, не смог бы сейчас собрать столько людей. В чем главное отличие между старыми и новыми оппозиционерами, на ваш взгляд?





– Старая оппозиция, как мне кажется, выдвигает слишком много требований к своим сторонникам и соратникам. Фактически она постоянно занимается чисткой своих рядов. Ей кажется, что кто-то все время то недостойный, то негодный, то плохой…





Можно быть жертвенным человеком, отсидеть свое за решеткой, но достаточно одного ошибочного шага – и начинаются нападки на него. Новые люди не выдвигают никаких требований – только поддерживай их и все.









– В Беларуси все протесты всегда были относительно короткими. Повторятся ли они еще в этом году, или уже угасли после жесткой зачистки, хапунов, задержаний и судов?





– Сейчас идут дни тишины перед официальной регистрацией кандидатов на президентство, то есть нет легальной возможности провести какое-то массовое собрание. Иначе люди сразу попадали бы под дубинки.





14 июля – это последний срок, когда Центризбирком должен выдать кандидатам удостоверения. После этого начнется агитационная кампания, в рамках которой можно будет устраивать пикеты. Посмотрим, что будет дальше.





– Жесткие задержания и агрессия властей даже к тем, что стояли в очереди в магазин Symbal.by, показывает, что власти действительно нервничают. Но такая реакция свидетельствует и о слабости властей. Если в расчет берется только сила, то выходит, что других средств как-то повлиять на людей уже не осталось.





– Власти Беларуси сами прежде всего боятся массовых выступлений, и им очень важно показать гражданам, что это максимально опасно для них. При этом, заметьте, Александр Лукашенко и Наталья Кочанова ездят по Беларуси и уговаривают демократических активистов об одном – не выходить на площадь.





Это может показаться странным, но в их логике они так предотвращают массовые протесты и надеются проскочить через избирательный сезон без финального побоища.





– И насколько их чаяния реальны?





– Я бы сказала, что Площадь неизбежна. Но то, как она будет организована и сколько людей выйдет на нее, – это пока остается под вопросом.





– А возможна ли Площадь без лидера?





– Профессор социологии Андрей Вардомацкий отметил на одной из недавних экспертных встреч: кто бы ни стал оппонентом Александра Лукашенко, любой человек, даже Анна Канопацкая, если она останется один на один в бюллетене против Александра Лукашенко, победит.





Он называл это явление «блуждающим электоральным магнитом». Любой, кого зарегистрируют кандидатом, независимо от того, хочет он этого или нет, будет пунктом конденсации протеста.





Даже если этот человек захочет отсидеться дома, то существует большая вероятность, что протестующие соберутся возле его дома под окнами.





Человек, существующий в публичном пространстве, в политике, зависит прежде всего от публики, а только потом от собственной воли и планов. Общество также в состоянии поруководить кем-то через свои желания и ожидания.









– Если Площадь неизбежна, то при каких условиях она сможет победить?





– Я думаю, власти настроены на традиционную «ненагибаемость». Безусловно, успех Площади будет зависеть от количества людей и их изобретательности, креативности, творческого подхода. Если же они раз за разом будут устраивать протесты, этим самым вызывая репрессии, то на саму Площадь придет очень мало.





Кроме того, как мне кажется, если все соберутся в одном месте, – то эти протесты будут очень легко подавлены.





Не помню точно, но кто-то из опытных избирательных наблюдателей сказал Сергею Тихановскому во время стрима, что если бы люди под конец дня голосования, 9 августа, возвращались бы на участки и стояли бы прямо под ними, даже ничего не говоря, и если бы их было 50-100 человек, то они бы создавали соответствующее настроение и оказывали бы психологическое давление на членов комиссии, чиновников, представителей власти.









Это только одна из идей. Люди с большим опытом, видимо, смогут предложить еще что-то. Я это говорю к тому, что совсем необязательно идти в центр города, стоять всей группой и ждать дубинок ОМОНа. Если будет много активных и готовых к действиям людей, то, соответственно, и вариантов развития событий может быть много.