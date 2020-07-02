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Это надо слышать! Как автомобилисты встречали Лукашенко в Минске

Во время проезда кортежа Лукашенко на пересечении проспекта Победителей, как всегда было перекрыто движение

Стоявшие колонны автомобилистов в знак протеста стали сигналить.

Видео публикует телеграм-канал Беларусь головного мозга, администратора которого Игоря Лосика на днях арестовали по липовому делу, после чего правозащитники признали его поитзаклченным.
"Белорусский партизан"
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