Это надо слышать! Как автомобилисты встречали Лукашенко в Минске

Во время проезда кортежа Лукашенко на пересечении проспекта Победителей, как всегда было перекрыто движение

Стоявшие колонны автомобилистов в знак протеста стали сигналить.

Видео публикует телеграм-канал Беларусь головного мозга, администратора которого Игоря Лосика на днях арестовали по липовому делу, после чего правозащитники признали его поитзаклченным.

