Могли ли эти "выборы" сложиться иначе?

Длинная политическая оттепель в Беларуси, начавшаяся после того, как Россия захватила Крым, постепенно породила иллюзии, что изменить ситуацию в нашей стране можно одними лишь бюллетенями, опущенными в урну.





Этот мираж поселился в сознании довольно большого количества граждан, а некоторые даже сделали на его основании далеко идущие выводы и крайне рискованные шаги.





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– Вы пришли в белорусскую политику за три месяца до выборов. Считаете, реально за такой срок опрокинуть систему удержания власти, которая создавалась 26 лет?





– Если бы я не был уверен, что мы можем изменить и страну, и мировоззрение людей, то не участвовал бы в этой кампании.





Валерий Цепкало – Салідарнасці, 2.06.2020





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— Принимая решение идти в политику, вы думали о том, что можете все потерять, включая ваш прекрасный дом, и даже свободу?





— Я не верю…





— Во что?





—В то, что я могу это потерять.





— Свободу?





— ...Я не верю в то, что могу потерять свободу и все остальное.





Виктор Бабарико – Салідарнасці, 27.05.2020





Меньше, чем через месяц, бывший руководитель «Белгазпромбанка» оказался за решеткой, а экс-глава Парка высоких технологий вычеркнут Центризбиркомом из списка претендентов на президентский пост и тоже находится под угрозой уголовного преследования.





Ты дорого, мой друг, заплатишь за ошибку,

Оскал клыков у льва принявши за улыбку.

Мухаммед Ас-Самарканди, персидский поэт, XII век





На протяжении шести лет власть в час по чайной ложке расширяла границы дозволенного. И это создало ложное представление о возможности кардинальных политических перемен в режиме «пришел, увидел, победил». Эйфорию подогрел рост протестных настроений до беспрецедентных за все время правления Александра Лукашенко масштабов.





Количество записавшихся в инициативные группы альтернативных претендентов, очереди к сборщикам подписей, общая атмосфера на старте кампании производили на противников президента духоподъемный эффект. А разного рода неприятные вопросы типа «как обеспечивать прозрачность подсчета голосов?» предлагалось решать «по мере поступления».





В результате сейчас на повестке дня совсем другие проблемы и эмоции. Лукашенко, выдержав паузу, сделал свои ходы: жесткие, но, увы, не сенсационные. И не было на самом деле ни малейших оснований полагать, что на сей раз он будет проводить «выборы» иначе.





Команда президента не впечатляет в части экономических результатов, но в вопросе удержания власти – это профессионалы. В этот раз им противостоят интересные и перспективные игроки, которые, однако, как будто проигнорировали всё, что происходило в предыдущих «партиях». В результате развитие событий уже сейчас подозрительно смахивает на «детский мат».





В июне «оттепель» сменилась суровыми «заморозками». Наиболее популярные лидеры арестованы. Снова на повышенных оборотах заработал механизм репрессий в отношении участников уличных акций. Участковые избирательные комиссии сформированы из «проверенных людей».









Такой расклад развеял заблуждения некоторых участников процесса о возможности хотя бы относительно честной конкуренции за пост президента в нынешней ситуации. А к «игре без правил» никто из альтернативных претендентов не был готов. Даже Сергей Тихановский, который многими воспринимался как новый лидер улицы.





Это не упрек, а простая констатация факта. «Свежие лица» – не волшебники, а тоже люди со своими сильными и слабыми сторонами. Возможности любых политиков, выступающих против Лукашенко, резко ограничены.





Однако это не повод подменять критический анализ самообманом из серии «власти в агонии» (видеообращение штаба Виктора Бабарико от 30 июня). Трезвый взгляд на существующее положение дел – это необходимое (хотя и не достаточное) условие для того, чтобы понять, что делать дальше. Пытаться же смотреть на мир через разбитые, но все еще «розовые очки», занятие чрезвычайно опасное.





Власть готова к противостоянию, протестировала ключевые механизмы своего жизнеобеспечения и реализует традиционный сценарий «выборов» с незначительными поправками. Меряться с ней «мускулами» – плохая идея. Равно как и придерживаться изначальной стратегии, в которую было заложено слишком много наивных ошибочных посылов.





В 2020-м общественные настроения благоприятствуют переменам. Но этим ресурсом необходимо распорядиться мудро. Иначе нынешние «заморозки» превратятся в полноценную «зиму». И хорошо, если не русскую.