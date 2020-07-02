У самого корона упадет? Орда подал за Лукашенко документы в ЦИК





— Подали буквально минут десять назад, — сообщили TUT.BY в приемной Центризбиркома.





Необходимые документы принес в комиссию глава штаба и провластных профсоюзов Михаил Орда.





Штаб Александра Лукашенко последним из претендентов на участие в выборах предоставил документы.





Напомним, документы на регистрацию уже подали штаб Виктора Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.





Кроме Виктора Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, и Александра Лукашенко, все претенденты документы на регистрацию подавали сами.





Александр Лукашенко не подает документы в ЦИК с тех пор, как в новом Избирательном кодексе появилась норма о регистрации по доверенности.





Ранее ЦИК заявил, что необходимый порог в 100 тысяч подписей преодолели 6 претендентов. У Виктора Бабарико — 165 744, у Александра Лукашенко — 1 939 572, у Анны Канопацкой — 146 588, у Сергея Черечня — 143 109, у Андрея Дмитриева — 106 841, у Светланы Тихановской — 104 757 подписей.





Только экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, по утверждению ЦИК, не собрал достаточно подписей: после выбраковки у него осталось 75 249 подписей.













Регистрация кандидатов будет проходить с 5 по 14 июля.

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