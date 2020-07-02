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Митрополит Кондрусевич: Выборы должны быть честными, свободными и справедливыми

Католический архиепископ Тадеуш Кондрусевичво время мессы в Будславе затронул тему президентских выборов в Беларуси.

Митрополит Кондрусевич: Выборы должны быть честными, свободными и справедливыми
Митрополит Кондрусевич во время мессы в Будславе
"Из Евангелия мы знаем, что Иисус умерил бурю на море и сказал апостолам не бояться. Также и мы не должны бояться и настежь отворить двери наших сердец Иисусу, чтобы он был в нас и в нашем народе, который выбирает свое будущее. 

Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится на взбудораженном социально-политическими волнами море. Выборы, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны проходить в духе взаимоуважения между различными общественными и политическими силами.

Заложенный Творцом в человеческой природе принцип свободной воли предусматривает возможность свободного выбора, что будет способствовать так нужной в наше время консолидации нашего общества. 

Согласно учению святого Яна Павла II, в разнородности должно проявляться единство во имя достижения общего блага для единого нашего Отечества, имя которому - Беларусь.

Поэтому не будем бояться трудностей, ибо Иисус с нами. Если доверимся ему, а различные общественные и политические силы будут действовать с духом Евангелия и заботиться о совместном благе нашей страны, то Иисус поможет нам разным (разным – это естественно) быть одним народом, взаимно любящими и уважающими братьями и сестрами, а бурю – заменит в штиль", сказал митрополит Тадеуш Кондрусевич
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