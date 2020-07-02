"Из Евангелия мы знаем, что Иисус умерил бурю на море и сказал апостолам не бояться. Также и мы не должны бояться и настежь отворить двери наших сердец Иисусу, чтобы он был в нас и в нашем народе, который выбирает свое будущее.





Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится на взбудораженном социально-политическими волнами море. Выборы, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны проходить в духе взаимоуважения между различными общественными и политическими силами.





Заложенный Творцом в человеческой природе принцип свободной воли предусматривает возможность свободного выбора, что будет способствовать так нужной в наше время консолидации нашего общества.





Согласно учению святого Яна Павла II, в разнородности должно проявляться единство во имя достижения общего блага для единого нашего Отечества, имя которому - Беларусь.



