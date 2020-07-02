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Иноземцев: Лукашенко хочет заручиться нейтралитетом Москвы - ценой утраты независимости Беларуси

Российский эксперт, экономист Владислав Иноземцев прокомментировал результаты последних поездок Лукашенко в Россию.

“Мельтешение «батьки» на восточном направлении указывает на то, что он хочет заручиться нейтралитетом Москвы. Однако сейчас ясно, что такой нейтралитет может быть куплен только ценой утраты того суверенитета, о котором Лукашенко формально так яростно печется”, — написал в своем фейсбуке российский экономист.

“И если сам хозяин Беларуси может думать о том, как он снова «кинет» В.Путина, то избиратели читают месседж хорошо: чем чаще поездки в Москву, тем больше шансов на «союз нерушимый» под эгидой, разумеется «великой Руси». 

А это сегодня вряд ли является желанной целью большинства белорусов – и поэтому Лукашенко находится в своеобразной ловушке: Москва ему на самом деле не помощник”, — считает Владислав Иноземцев.

“В общем, события в Беларуси становятся всё интереснее, но я сохраню пока мой недавний прогноз: время Лукашенко заканчивается…”, — написал российский эксперт.

Накануне посол РФ Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусские власти согласились возобновить “интеграционную работу”.

«Мы слышали от посла Семашко [Владимир Семашко — посол Беларуси в РФ] о том, что белорусская сторона готова к возобновлению той плотной содержательной работы, итогом которой было согласование 27 дорожных карт, парафирование программы действий союзного строительства», — передает ТАСС слова Дмитрия Мезенцева.
Источник: telegraf.by
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