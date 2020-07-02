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Цинизм дня: Макей заявил, что выборы идут в соответствии с законом

Выборная кампания проходит в соответствии с белорусским законодательством, заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей


Отвечая на вопрос ожидает ли глава МИД введения новых санкций из-за критики хода выборов со стороны ЕС, он ответил, что "уже высказывался на эту тему и добавить нечего".

"Кампания проводится в соответствии с белорусским законодательством: если кто-то нарушает закон, конечно, к нему будут применяться соответствующие меры", - цитирует Макея sputnik.by
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