Цинизм дня: Макей заявил, что выборы идут в соответствии с законом





Отвечая на вопрос ожидает ли глава МИД введения новых санкций из-за критики хода выборов со стороны ЕС, он ответил, что "уже высказывался на эту тему и добавить нечего".





"Кампания проводится в соответствии с белорусским законодательством: если кто-то нарушает закон, конечно, к нему будут применяться соответствующие меры", - цитирует Макея sputnik.by











