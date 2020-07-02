Выборы как фарс: пока "главный" кандидат вещает из каждого утюга, остальным предложили встречаться с избирателями на городских задворках
Во время предыдущих выборов власти лишь определяли места, где НЕЛЬЗЯ проводить предвыборную агитацию, и их, например, в Минске было всего несколько в центре города.
тот самый парк имени Грековой, о существования которого многие минчане до сих пор и не догадывались
Сейчас же ситуация с точностью до наоборот - кандидатам в президенты страны встречаться с избирателями РАЗРЕШИЛИ лишь в нескольких местах и находятся они "у черта на куличках" - вроде как не за кольцевой, но добираться туда как правило неудобно.
Согласно решению Мингорисполкома № 2054, это шесть столичных парков, ни один из которых не расположен в центре города.
В приложении к решению перечислено больше 200 мест для установки агитационных стендов — чаще всего это входы в магазины. Также у кандидатов в президенты или их доверенных лиц будет 72 помещения для встреч с избирателями — в основном это актовые залы школ.
Что же касается митингов и пикетов, то для массовых мероприятий Мингорисполком определил всего шесть мест в городских парках, передает tut.by
Парк Дружбы народов
Массовые мероприятия разрешены в парке Дружбы народов в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Л. Карастояновой. То есть на южной территории, которая занимает меньше половины парка.
Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября
Это место находится неподалеку от станции метро «Партизанская». Для пикетирования местные власти разрешили занять центральную аллею парка по улице Долгобродской.
Киевский сквер
Тут кандидатам в президенты позволили проводить митинги возле фонтана на улице Каховской.
Парк имени Грековой
А вот так выглядит площадка на входе в парк по улице Малинина. Здесь устраивать массовое мероприятие кандидатам в президенты разрешено. Сквер находится рядом с Серебрянкой.
Сквер Жукова
Сквер расположен в границах улиц Железнодорожная — Минина, неподалеку от проспекта Жукова.
Сквер Тучинский
Сквер расположен в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута. Тут есть водоем и скульптуры «а-ля Гауди», как их иногда называют. Рядом со сквером много лет стоят разрушенный кинотеатр «Современник» и недострой турецкой компании.
В Бресте только два места для проведения предвыборной агитации и они неудобны
В Бресте тоже уже определены места для проведения массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь либо их доверенными лицами.
Таких мест в этом году только два. В Ленинском районе г. Бреста – площадка возле магазина "Евроопт” по улице Адамковской, а в Московском районе – аллея у сценической площадки Парка имени воинов-интернационалистов в микрорайоне “Восток”.
Во время прошлых президентских выборов и в Бресте мест для проведения предвыборной агитации было в НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ.
Катастрофически уменьшилась в Бресте и возможность проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями в помещениях.
Таких мест определено всего ВСЕГО ТРИ: Дом культуры железнодорожников предприятия "Брестское отделение Белорусской железной дороги", филиал Брестского областного Дворца культуры по ул. Московской, 275, и Центр культуры и досуга по ул. Жукова.
Таким образом кандидатам в президенты будет сложно совместить свой график, чтобы провести встречу с избирателями, не мешая друг другу, отмечают "Правозащитники за свободные выборы”.
Судя по Минску и Бресту, можно предположить, что и в других городах ситуация не лучше.
"Белорусский партизан"
13:02 02/07/2020
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