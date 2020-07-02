Согласно решению Мингорисполкома № 2054, это шесть столичных парков, ни один из которых не расположен в центре города.

В приложении к решению перечислено больше 200 мест для установки агитационных стендов — чаще всего это входы в магазины. Также у кандидатов в президенты или их доверенных лиц будет 72 помещения для встреч с избирателями — в основном это актовые залы школ.

всего шесть мест в городских парках, передает Что же касается митингов и пикетов, то для массовых мероприятий Мингорисполком определил, передает tut.by

Парк Дружбы народов

Массовые мероприятия разрешены в парке Дружбы народов в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Л. Карастояновой. То есть на южной территории, которая занимает меньше половины парка.

Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября Это место находится неподалеку от станции метро «Партизанская». Для пикетирования местные власти разрешили занять центральную аллею парка по улице Долгобродской.

Киевский сквер Тут кандидатам в президенты позволили проводить митинги возле фонтана на улице Каховской.

Парк имени Грековой А вот так выглядит площадка на входе в парк по улице Малинина. Здесь устраивать массовое мероприятие кандидатам в президенты разрешено. Сквер находится рядом с Серебрянкой.



Сквер Жукова Сквер расположен в границах улиц Железнодорожная — Минина, неподалеку от проспекта Жукова.

Сквер Тучинский Сквер расположен в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута. Тут есть водоем и скульптуры «а-ля Гауди», как их иногда называют. Рядом со сквером много лет стоят разрушенный кинотеатр «Современник» и недострой турецкой компании.





В Бресте только два места для проведения предвыборной агитации и они неудобны

В Бресте тоже уже определены места для проведения массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь либо их доверенными лицами.

Таких мест в этом году только два. В Ленинском районе г. Бреста – площадка возле магазина "Евроопт” по улице Адамковской, а в Московском районе – аллея у сценической площадки Парка имени воинов-интернационалистов в микрорайоне “Восток”.

Во время прошлых президентских выборов и в Бресте мест для проведения предвыборной агитации было в НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ.

Катастрофически уменьшилась в Бресте и возможность проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями в помещениях.

Таких мест определено всего ВСЕГО ТРИ: Дом культуры железнодорожников предприятия "Брестское отделение Белорусской железной дороги", филиал Брестского областного Дворца культуры по ул. Московской, 275, и Центр культуры и досуга по ул. Жукова.



Таким образом кандидатам в президенты будет сложно совместить свой график, чтобы провести встречу с избирателями, не мешая друг другу, отмечают " Правозащитники за свободные выборы ”.





Судя по Минску и Бресту, можно предположить, что и в других городах ситуация не лучше.