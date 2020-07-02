



"Однозначно, считают триумфом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле триумфом итоги голосования по поправкам.





В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам к Конституции, предусматривающим в числе прочего обнуление президентских сроков Путина.





Шесть дней шло так называемое предварительное голосование, а 1 июля состоялось основное. Этот день в России был объявлен нерабочим.





Согласно официальной версии, после подсчета 99,98% протоколов поправки поддержали 77,92% проголосовавших россиян, против - 21,27%.





После встиупления в силу принятых поправок Путин сможет баллотироваться в президенты еще на два срока и таким образом править Россией до 2036 года, если, конечно, здоровье не подведет - ему уже 67 лет.



