+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


"Однозначно, считают триумфом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле триумфом итоги голосования по поправкам.

В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам к Конституции, предусматривающим в числе прочего обнуление президентских сроков Путина. 

Шесть дней шло так называемое предварительное голосование, а 1 июля состоялось основное. Этот день в России был объявлен нерабочим.

Согласно официальной версии, после подсчета 99,98% протоколов поправки поддержали 77,92% проголосовавших россиян, против - 21,27%.

После встиупления в силу принятых поправок Путин сможет баллотироваться в президенты еще на два срока и таким образом править Россией до 2036 года, если, конечно, здоровье не подведет - ему уже 67 лет.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]