Как Александра Лукашенко официально признали гением





"Буду краток. Я, если честно, никогда не сомневался в гениальности президента Беларуси Александра Лукашенко. Но это я не сомневался. А кое-кто, может, и сомневался.





Но теперь, слава Богу, все эти сомнения канули в безвозвратное прошлое. Первый зампред правительства Беларуси Николай Снопков так прямо и заявил. Мы сегодня с вами, сказал чиновник, свидетели дипломатического гения нашего президента.





Как там у Евгения Шварца? Первый министр обращается к своему монарху. «Ваше величество, – говорит министр. – Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! Простите мне мою разнузданность – вы великан! Светило!»





Но это когда все было-то? Чуть ли не до эпохи исторического материализма. Теперь все не так. И я безмерно горд за братский народ Беларуси. Это ж надо, как им там всем повезло. Дипломатический гений товарища Лукашенко наконец признан официально.





Если бы они там тоже голосовали бы за поправки (в Конституцию - голосование прошло накануне в России и завершилось "убедительной" поддержкой Путина - прим. БП), можно было бы внести это положение – о гениальности президента – отдельным пунктом. Или не надо? Зачем прописывать в Конституции то, что и так всем известно?





Я, правда, немного опасаюсь за заместителя премьер-министра Беларуси тов. Снопкова. Все-таки он человек редкого мужества и героизма. Не побоялся сказать такое о президенте. Я бы вот, например, скорее всего не рискнул бы.





Впрочем, где я и где Совет министров братской республики? Как там говорили в Советском Союзе? Не голова, а Дом советов. А во главе государства – великан и светило. И это большой дипломатический успех. И торжество разума. А разум должен торжествовать. А то ишь", - написал блогер.



