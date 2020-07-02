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Белорусские выборы "забракуют"? Наблюдателей от СНГ тоже может не быть

Наблюдатели миссии СНГ потенциально готовы приехать в Беларусь, но из-за пандемии коронавируса этого может не случиться.

Белорусские выборы "забракуют"? Наблюдателей от СНГ тоже может не быть
Наблюдатели СНГ готовы приехать в Беларусь на предстоящие выборы президента, однако в этом могут быть некоторые сложности, заявил сегодня глава исполкома Содружества Сергей Лебедев, передает sputnik.by

Беларусь пока не пригласила международных наблюдателей на выборы президента, которые назначены на 9 августа. При этом в ЦИК заявляли о том, что приглашения могут быть разосланы после регистрации кандидатов.

"Мы знаем о готовности руководства Республики Беларусь пригласить наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ на предстоящие выборы, об этом было сказано. Но мы понимаем, что решение сейчас трудно принять в условиях пандемии", - заявил Лебедев.

Глава исполкома СНГ напомнил о том, что в ряде стран электоральные кампании были сдвинуты или перенесены из-за пандемии.


"Ситуация, откровенно скажу, неопределенная и можно пригласить наблюдателей от СНГ, но нет уверенности что они смогут приехать из-за пандемии", - добавил он.

Как напомнил глава исполкома, выезд из многих стран крайне ограничен, как и въезд. Сегодня фактически нет транспортного и авиационного сообщения между странами.

"Даже если наблюдатели СНГ будут готовы приехать, а я в этом не сомневаюсь, то очень трудно будет приехать", - сказал Лебедев.

Исполком СНГ, подчеркнул Лебедев, с пониманием отнесется к любому варианту решения проблемы. Однако в случае получения приглашения наблюдатели, конечно же, будут направлены в Беларусь.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. 

Пока на них аккредитованы лишь национальные наблюдатели.


Ранее в российском МИД также заявляли, что пока не могут сказать, готовы ли отправить своиз наблюдателей в Беларусь. В то же время в БДИПЧ ОБСЕ высказывали готовность прислать своих наблюдателей, есди будет получено приглашение от Беларуси.

Заметим, что наблюдатели от России и СНГ всегда признают озвученнве Ермошиной результаты, в то время как международные наблюдатели с 1996 года не признали еще ни одни выборы в Беларуси.

Таким образом впервые для Лукашенко может сложиться ситуация, когда результаты президентских выборов не будут признаны присутствующими в стране международными наблюдателями.
"Белорусский партизан"
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