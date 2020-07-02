Наблюдатели СНГ готовы приехать в Беларусь на предстоящие выборы президента, однако в этом могут быть некоторые сложности, заявил сегодня глава исполкома Содружества Сергей Лебедев, передает sputnik.by





Беларусь пока не пригласила международных наблюдателей на выборы президента, которые назначены на 9 августа. При этом в ЦИК заявляли о том, что приглашения могут быть разосланы после регистрации кандидатов.





"Мы знаем о готовности руководства Республики Беларусь пригласить наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ на предстоящие выборы, об этом было сказано. Но мы понимаем, что решение сейчас трудно принять в условиях пандемии", - заявил Лебедев.





Глава исполкома СНГ напомнил о том, что в ряде стран электоральные кампании были сдвинуты или перенесены из-за пандемии.









"Ситуация, откровенно скажу, неопределенная и можно пригласить наблюдателей от СНГ, но нет уверенности что они смогут приехать из-за пандемии", - добавил он.





Как напомнил глава исполкома, выезд из многих стран крайне ограничен, как и въезд. Сегодня фактически нет транспортного и авиационного сообщения между странами.





"Даже если наблюдатели СНГ будут готовы приехать, а я в этом не сомневаюсь, то очень трудно будет приехать", - сказал Лебедев.





Исполком СНГ, подчеркнул Лебедев, с пониманием отнесется к любому варианту решения проблемы. Однако в случае получения приглашения наблюдатели, конечно же, будут направлены в Беларусь.





Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.





Пока на них аккредитованы лишь национальные наблюдатели.









Ранее в российском МИД также заявляли, что пока не могут сказать, готовы ли отправить своиз наблюдателей в Беларусь. В то же время в БДИПЧ ОБСЕ высказывали готовность прислать своих наблюдателей, есди будет получено приглашение от Беларуси.





Заметим, что наблюдатели от России и СНГ всегда признают озвученнве Ермошиной результаты, в то время как международные наблюдатели с 1996 года не признали еще ни одни выборы в Беларуси.





Таким образом впервые для Лукашенко может сложиться ситуация, когда результаты президентских выборов не будут признаны присутствующими в стране международными наблюдателями.