Ну посадили... дерево. Комментарии о переговорах Лукашенко и Путина минимальны
30 июня Александр Лукашенко посетил Россию, где под Ржевом он вместе с российским президентом Владимиром Путиным открывал мемориал советскому солдату.
фото Рейтер
После официального мероприятия у них прошла встреча. Белорусский руководитель уже вернулся из РФ на родину, а информации о встрече нет. Что обсуждали лидеры Беларуси и России? Ранее Лукашенко заявлял, что хотел пожаловаться Путину на информационную кампанию из России на белорусское руководство накануне президентских выборов.
"Кремлевский пул РИА" пишет в Twitter, что Лукашенко и Путин разговаривали, но информации о содержании разговора пока нет. Телеграм-канал "Пул № 3" тоже обращает внимание на то, что "никаких комментариев ни с российской, ни с белорусской стороны по итогам встречи не было".
Наконец ТАСС получило короткий комментарий пресс-секретаря белорусского руководителя Натальи Эйсмонт: "Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть", пишет euroradio.fm
08:49 02/07/2020
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