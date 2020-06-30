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Ну посадили... дерево. Комментарии о переговорах Лукашенко и Путина минимальны

30 июня Александр Лукашенко посетил Россию, где под Ржевом он вместе с российским президентом Владимиром Путиным открывал мемориал советскому солдату.

 фото Рейтер

После официального мероприятия у них прошла встреча. Белорусский руководитель уже вернулся из РФ на родину, а информации о встрече нет. Что обсуждали лидеры Беларуси и России? Ранее Лукашенко заявлял, что хотел пожаловаться Путину на информационную кампанию из России на белорусское руководство накануне президентских выборов.

"Кремлевский пул РИА" пишет в Twitter, что Лукашенко и Путин разговаривали, но информации о содержании разговора пока нет. Телеграм-канал "Пул № 3" тоже обращает внимание на то, что "никаких комментариев ни с российской, ни с белорусской стороны по итогам встречи не было".

Наконец ТАСС получило короткий комментарий пресс-секретаря белорусского руководителя Натальи Эйсмонт: "Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть", пишет euroradio.fm
euroradio.fm
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