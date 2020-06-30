фото Рейтер





После официального мероприятия у них прошла встреча. Белорусский руководитель уже вернулся из РФ на родину, а информации о встрече нет. Что обсуждали лидеры Беларуси и России? Ранее Лукашенко заявлял, что хотел пожаловаться Путину на информационную кампанию из России на белорусское руководство накануне президентских выборов.





"Кремлевский пул РИА" пишет в Twitter, что Лукашенко и Путин разговаривали, но информации о содержании разговора пока нет. Телеграм-канал "Пул № 3" тоже обращает внимание на то, что "никаких комментариев ни с российской, ни с белорусской стороны по итогам встречи не было".





Наконец ТАСС получило короткий комментарий пресс-секретаря белорусского руководителя Натальи Эйсмонт: "Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть", пишет euroradio.fm



