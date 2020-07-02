











Об этом корреспонденту «Политринга» рассказал глава избирательного штаба кандидата в президенты Андрея Дмитриева Сергей Возняк.





По его словам, на прошедшем в субботу, 27-го июня, республиканском совещании избирательного штаба обсуждался вопрос того, с кем команда Дмитриева не будет сотрудничать ни при каких условиях.





«Мы негативно высказались в отношении кандидатур Александра Лукашенко и Анны Канопацкой. С ними мы не готовы сотрудничать ни при каких условиях. А что остальных кандидатов – к нам пока не поступало никаких других предложений. Если поступят, то, конечно, мы будем рассматривать их и тогда уже принимать решения», - пояснил он.





В то же время Возняк назвал слухами информацию про несоответствие поданных и зарегистрированных ЦИК подписей за выдвижение Андрея Дмитриева.





«Эта история не про нас. Мы не заявляли об огромном количестве поданных подписных листов. Я изначально говорил, что у нас пограничное количество подписей - сто тысяч с небольшим. И вчера эта цифра была подтверждена. Было подано около 107-108 тысяч подписей, а нам засчитали чуть больше 106 тысяч. Откуда идут такие слухи, я не знаю. Ведь мы, если внимательно следить за новостями, не участвовали в “социалистическом соревновании” с другими кандидатами, когда те говорили о том, что они собрали 100, 200, 300 и так далее тысяч подписей. Буквально за 3-4 дня до окончания даты сбора подписей я заявил о сборе 100 тысяч подписей», - добавил он.





Рассуждая на тему репрессий со стороны белорусских властей в отношении Дмитриева, Возняк обратил внимание на отсутствие перспектив по возбуждению уголовного дела в отношении кандидата по аналогии с Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским.





«Для уголовного дела в отношении Дмитриева нет перспектив – бизнесом он не занимается, а занимается общественной деятельностью. Он работает официально. Тут все прозрачно. А что касается того же Бабарико и Цепкало, то они как раз занимались экономической деятельностью, и тут больше возможностей. А что касается Тихановского, то его привлекли за уличные призывы. А я напомню, что движение “Говори правду” давно для себя решило не звать людей на баррикады, когда общество не готово к этому, когда мы не можем гарантировать безопасность людей», - п тожил он.





Напомним, что 9 августа в Беларуси пройдут выборы президента.