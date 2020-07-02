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Завралась. Канопацкая говорит, что собрала на БелАЗе более 8 тысяч подписей. Чудеса да и только!

Претендент на пост президента Анна Канопацкая попыталась объяснить, как ей удалось собрать чуть ли не 150 тысяч подписей (по версии Центризбиркома) в свою поддержку. Но вышло только хуже.

В интервью Радыё Свабода политик выразила благодарность БелАЗу, «который разрешил мне собирать подписи у них». Анна Канопацкая утверждает, что смогла собрать там более 8 тысяч подписей.

Фокус в том, что на БелАЗе работает всего около 11 тысяч человек (это данные за 2018 год, но вряд ли с тех пор численность сотрудников завод значительно выросла).

Если верить Канопацкой, то, выходит, за неё подписалось более 70% работающих на БелАЗе. Жодинское предприятие – самое оппозиционно настроенное в Беларуси? И его сотрудники массово ходят на работу с паспортами?

Плюс к этому по Минской области у Канопацкой только 811 подписей, засчитанных Центризбирком, отмечает "Наша нива"

В общем, объяснения Канопацкой по поводу аномально большого количества подписей, которые ей засчитал ЦИК, порождают только новые вопросы и сомнения.
Михаил Брошин, gazetaby.com
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