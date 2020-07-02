В интервью Радыё Свабода политик выразила благодарность БелАЗу, «который разрешил мне собирать подписи у них». Анна Канопацкая утверждает, что смогла собрать там более 8 тысяч подписей.





Фокус в том, что на БелАЗе работает всего около 11 тысяч человек (это данные за 2018 год, но вряд ли с тех пор численность сотрудников завод значительно выросла).





Если верить Канопацкой, то, выходит, за неё подписалось более 70% работающих на БелАЗе. Жодинское предприятие – самое оппозиционно настроенное в Беларуси? И его сотрудники массово ходят на работу с паспортами?





Плюс к этому по Минской области у Канопацкой только 811 подписей, засчитанных Центризбирком, отмечает "Наша нива"





В общем, объяснения Канопацкой по поводу аномально большого количества подписей, которые ей засчитал ЦИК, порождают только новые вопросы и сомнения.







