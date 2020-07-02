+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В помощь репрессированным в Беларуси собрали крупную сумму

Уже собрано более 100 тысяч долларов, чтобы помочь репрессированным в Беларуси

Сбор средств кампании BY_help преодолел барьер в 100 тысяч долларов за шесть дней, сообщил медиа-консультант Алексей Левончик, который запустил краудфандинг в Facebook для поддержки семей белорусов, задержанных по политическим вопросам.

фото радио Свобода

Все собранные средства должны идти на оплату штрафов и адвокатам задержанных, говорится в описании краудфандинга.
svaboda.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему Лукашенко заговорил об...
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]