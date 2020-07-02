В помощь репрессированным в Беларуси собрали крупную сумму

Сбор средств кампании BY_help преодолел барьер в 100 тысяч долларов за шесть дней, сообщил медиа-консультант Алексей Левончик, который запустил краудфандинг в Facebook для поддержки семей белорусов, задержанных по политическим вопросам.





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Все собранные средства должны идти на оплату штрафов и адвокатам задержанных, говорится в описании краудфандинга.



