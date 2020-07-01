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Штаб Виктора Бабарико направил заявку на проведение встречи по референдуму

Штаб претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико направил заявку на проведение встречи по поводу референдума по возвращению Конституции 1994 года, пишет "Интерфакс".


"Сегодня мы отправили заявку на проведение референдума, планируем встречу 12 июля в парке Дружбы народов для обсуждения референдума и возможных поправок в Конституцию. Сейчас мы ждем согласования", — заявила член штаба Бабарико Мария Колесникова во время прямого эфира в среду.

Она также подтвердила, что штаб намерен бороться за каждую подпись из числа тех, которые были забракованы участковыми комиссиями. "Нас очень расстроило, что большое количество подписей, которые отдали избиратели, были отправлены в корзину", - призналась Колесникова.


Как сообщалось, 19 июня претендующий на пост президента экс-банкир Виктор Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции. Он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.

Согласно статья 74 Конституции Беларуси республиканские референдумы назначаются президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которое принимается на их раздельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из палат, либо по предложению не менее 450 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тыс. граждан от каждой из областей и города Минска.
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