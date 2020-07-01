



"Сегодня мы отправили заявку на проведение референдума, планируем встречу 12 июля в парке Дружбы народов для обсуждения референдума и возможных поправок в Конституцию. Сейчас мы ждем согласования", — заявила член штаба Бабарико Мария Колесникова во время прямого эфира в среду.





Она также подтвердила, что штаб намерен бороться за каждую подпись из числа тех, которые были забракованы участковыми комиссиями. "Нас очень расстроило, что большое количество подписей, которые отдали избиратели, были отправлены в корзину", - призналась Колесникова.









Как сообщалось, 19 июня претендующий на пост президента экс-банкир Виктор Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции. Он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.





Согласно статья 74 Конституции Беларуси республиканские референдумы назначаются президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которое принимается на их раздельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из палат, либо по предложению не менее 450 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тыс. граждан от каждой из областей и города Минска.